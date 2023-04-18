Вкладчикам обанкротившихся «Мегабанка» и банка «Січ» возместили 5 миллиардов гривен — Finance.ua
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Вкладчикам обанкротившихся «Мегабанка» и банка «Січ» возместили 5 миллиардов гривен

Личные финансы
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Вкладчикам обанкротившихся «Мегабанка» и банка «Січ» возместили 5 миллиардов гривен
Вкладчикам обанкротившихся «Мегабанка» и банка «Січ» возместили 5 миллиардов гривен
Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил вкладчикам АО «Банк Сич» 1,2 млрд грн и вкладчикам АО «Мегабанк» — 3,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц почти полностью возместил средства вкладчикам банка «Сич» и «Мегабанка». По состоянию на 14 апреля 2023 года сумма гарантированных выплат вкладчикам банка «Січ» составила 1,2 млрд грн (96% от возмещенной суммы), а вкладчикам «Мегабанка» — 3,8 млрд грн (93%).
«Банк „Сич“ и „Мегабанк“ признаны неплатежеспособными после вступления в силу Закона № 2180-ІХ, которым введено 100% гарантии по вкладам во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения. На сегодняшний день Фонд уже вернул гражданам, которые в свое время доверили средства банку „Сич“ и „Мегабанку“, 5 млрд грн», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталия Рудуха.
Для получения гарантированного возмещения в отделениях банков-агентов Фонда вкладчик должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ИНН.
Дистанционные выплаты осуществляются через онлайн-сервисы четырех банков агентов, предоставляющих такую возможность — АБ «Укргазбанк», ПАО КБ «ПриватБанк», АО «ПУМБ» и Акционерный банк «Пивденный».

Справка Finance.ua:

  • 10 августа 2022 года в АО «Банк Сич» после признания его неплатежеспособным была введена временная администрация. С 10 октября 2022 года сроком на три года начата процедура ликвидации банка;
  • с 3 июня 2022 года после признания банка неплатежеспособным введена временная администрация в АО «Мегабанк». С 22 июля 2022 года сроком на три года начата процедура ликвидации банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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