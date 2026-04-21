Налоговый долг: как проверить и оплатить в несколько кликов
Проверить, есть ли налоговый долг, и при необходимости сразу его уплатить можно за несколько минут, без очередей и посещения налоговой. Государственная налоговая служба расширяет цифровые сервисы, позволяющие получить всю необходимую информацию онлайн и быстро закрыть свои налоговые обязательства.
Как проверить налоговый долг онлайн
По словам представительницы ГНС, ключевой акцент сделан на доступности сервисов для каждого плательщика. Проверить состояние расчетов можно через электронные инструменты — в частности Электронный кабинет плательщика и приложение «Дія».
Для входа в электронный кабинет предусмотрено несколько способов:
- посредством электронной подписи через аккредитованный центр сертификации ключей;
- через «Дія.Підпис» с подтверждением личности в приложении.
Пошаговая инструкция
Схема 1:
- войдите в Электронный кабинет;
- в поле «Выберите АЦСК» выберите АЦСК (например, АЦСК ИСД ГНС);
- выберите «Личный ключ» и введите «Пароль защиты ключа»;
- нажмите «Прочитать», затем «Войти» (проверьте данные и подтвердите вход);
- перейдите в раздел «Состояние расчетов с бюджетом».
Схема 2:
Войдите в свой электронный кабинет с использованием «Дія.Підпис».
Для этого на входе в Электронный кабинет:
- нажмите «Дія.Підпис», затем «Получить код»;
- перед вами появится QR-код, который необходимо отсканировать и перейти в приложение «Дія»;
- на экране отобразится окно «Запрос на подпись документа через «Дія.Підпис», нажмите «Подписать»;
- приложение «Дія» отсканирует лицо для проверки личности;
- после успешной проверки введите пароль вашего «Дія.Підпис».
После авторизации пользователь получает доступ к разделу с состоянием расчетов с бюджетом, где отображается информация о наличии или отсутствии налогового долга.
В случае наличия задолженности ее можно сразу оплатить онлайн через банковское приложение или «Дію». Для этого используется соответствующий код платежа — «140» (погашение налогового долга).
Также проверить свои налоговые обязательства можно через мобильное приложение «Моя налоговая», которое доступно в маркетах приложений.
В ГНС отмечают, что развитие таких сервисов направлено на уменьшение бюрократии и упрощение доступа к налоговой информации для граждан.
Поделиться новостью
Также по теме
Пересекать границу на авто будет легче: когда заработают изменения
С 1 мая украинцы получат обновленные платежки: что изменят
Потеря водительского удостоверения: в МВД объяснили, нужен ли повторный экзамен
Польша готовит изменения в программе «800+»
Заявку на компенсацию за солнечные электростанции в Киеве можно подать онлайн
Долги по пенсии: что делать, если ПФУ не платит