Налоговый долг: как проверить и оплатить в несколько кликов

Личные финансы
Уплата налогового долга онлайн
Проверить, есть ли налоговый долг, и при необходимости сразу его уплатить можно за несколько минут, без очередей и посещения налоговой. Государственная налоговая служба расширяет цифровые сервисы, позволяющие получить всю необходимую информацию онлайн и быстро закрыть свои налоговые обязательства.

Как проверить налоговый долг онлайн

По словам представительницы ГНС, ключевой акцент сделан на доступности сервисов для каждого плательщика. Проверить состояние расчетов можно через электронные инструменты — в частности Электронный кабинет плательщика и приложение «Дія».
Для входа в электронный кабинет предусмотрено несколько способов:
  • посредством электронной подписи через аккредитованный центр сертификации ключей;
  • через «Дія.Підпис» с подтверждением личности в приложении.

Пошаговая инструкция

Схема 1:
  • войдите в Электронный кабинет;
  • в поле «Выберите АЦСК» выберите АЦСК (например, АЦСК ИСД ГНС);
  • выберите «Личный ключ» и введите «Пароль защиты ключа»;
  • нажмите «Прочитать», затем «Войти» (проверьте данные и подтвердите вход);
  • перейдите в раздел «Состояние расчетов с бюджетом».
Схема 2:
Войдите в свой электронный кабинет с использованием «Дія.Підпис».
Для этого на входе в Электронный кабинет:
  • нажмите «Дія.Підпис», затем «Получить код»;
  • перед вами появится QR-код, который необходимо отсканировать и перейти в приложение «Дія»;
  • на экране отобразится окно «Запрос на подпись документа через «Дія.Підпис», нажмите «Подписать»;
  • приложение «Дія» отсканирует лицо для проверки личности;
  • после успешной проверки введите пароль вашего «Дія.Підпис».
После авторизации пользователь получает доступ к разделу с состоянием расчетов с бюджетом, где отображается информация о наличии или отсутствии налогового долга.
В случае наличия задолженности ее можно сразу оплатить онлайн через банковское приложение или «Дію». Для этого используется соответствующий код платежа — «140» (погашение налогового долга).
Также проверить свои налоговые обязательства можно через мобильное приложение «Моя налоговая», которое доступно в маркетах приложений.
В ГНС отмечают, что развитие таких сервисов направлено на уменьшение бюрократии и упрощение доступа к налоговой информации для граждан.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
