Налоговый долг: как проверить и оплатить в несколько кликов Сегодня 13:02 — Личные финансы

Уплата налогового долга онлайн

Проверить, есть ли налоговый долг, и при необходимости сразу его уплатить можно за несколько минут, без очередей и посещения налоговой. Государственная налоговая служба расширяет цифровые сервисы, позволяющие получить всю необходимую информацию онлайн и быстро закрыть свои налоговые обязательства.

Как проверить налоговый долг онлайн

По словам представительницы ГНС, ключевой акцент сделан на доступности сервисов для каждого плательщика. Проверить состояние расчетов можно через электронные инструменты — в частности Электронный кабинет плательщика и приложение «Дія».

Для входа в электронный кабинет предусмотрено несколько способов:

посредством электронной подписи через аккредитованный центр сертификации ключей;

через «Дія.Підпис» с подтверждением личности в приложении.

Пошаговая инструкция

Схема 1:

войдите в Электронный кабинет;

в поле «Выберите АЦСК» выберите АЦСК (например, АЦСК ИСД ГНС);

выберите «Личный ключ» и введите «Пароль защиты ключа»;

нажмите «Прочитать», затем «Войти» (проверьте данные и подтвердите вход);

перейдите в раздел «Состояние расчетов с бюджетом».

Читайте также ГНС запустила налоговое сопровождение ветеранского бизнеса

Схема 2:

Войдите в свой электронный кабинет с использованием «Дія.Підпис».

Для этого на входе в Электронный кабинет:

нажмите «Дія.Підпис», затем «Получить код»;

перед вами появится QR-код, который необходимо отсканировать и перейти в приложение «Дія»;

на экране отобразится окно «Запрос на подпись документа через «Дія.Підпис», нажмите «Подписать»;

приложение «Дія» отсканирует лицо для проверки личности;

после успешной проверки введите пароль вашего «Дія.Підпис».

После авторизации пользователь получает доступ к разделу с состоянием расчетов с бюджетом, где отображается информация о наличии или отсутствии налогового долга.

В случае наличия задолженности ее можно сразу оплатить онлайн через банковское приложение или «Дію». Для этого используется соответствующий код платежа — «140» (погашение налогового долга).

Также проверить свои налоговые обязательства можно через мобильное приложение «Моя налоговая», которое доступно в маркетах приложений.

В ГНС отмечают, что развитие таких сервисов направлено на уменьшение бюрократии и упрощение доступа к налоговой информации для граждан.

