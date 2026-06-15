Жилье для военных и ветеранов: как воспользоваться программой єОселя
Кому из военных доступна ипотека под 3%
- военнослужащие, проходящие службу по контракту;
- военнослужащие, призываемые по мобилизации.
Что можно приобрести
- квартира — до 115,5 м²;
- частный дом — до 125,5 м².
Как подать заявление
- откройте раздел услуг и выберите «єОселя»;
- заполните заявку на участие в программе;
- после предварительного одобрения выберите банк-партнер;
- подайте в банк необходимые документы для оформления ипотеки.
Доступна ли ипотека ветеранам
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны; семьи погибших или умерших ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.
- фиксированную ставку 7% на весь срок кредитования — до 20 лет;
- минимальный первый взнос;
- цифровую заявку через приложение Дія;
- понятный механизм получения услуги.
- «Сервисы» → «Ветеран PRO» → «єОселя».
- Далее необходимо заполнить данные и дождаться решения об участии в программе.
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