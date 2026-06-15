Жилье для военных и ветеранов: как воспользоваться программой єОселя Сегодня 08:05 — Личные финансы

Жилье для военных и ветеранов: как воспользоваться программой єОселя

Военнослужащие и ветераны в Украине могут приобрести жилье по государственной программе «єОселя» и оформить ипотеку под 3% годовых. Это самая низкая ставка в рамках программы, позволяющая защитникам и защитницам получить доступ к жилью на более выгодных условиях.

Со ссылкой на Минветеранов рассказываем подробности программы для защитников.

Кому из военных доступна ипотека под 3%

Воспользоваться программой могут:

военнослужащие, проходящие службу по контракту;

военнослужащие, призываемые по мобилизации.

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Что можно приобрести

По программе єОселя можно купить квартиру или частный дом — как на вторичном рынке, так и на этапе строительства. Выбранное жилье должно отвечать требованиям программы и не может располагаться на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Также действуют ограничения по максимальной площади жилья. Они применяются независимо от количества членов семьи:

квартира — до 115,5 м²;

частный дом — до 125,5 м².

Как подать заявление

Оформить заявку можно через приложение Дія:

откройте раздел услуг и выберите «єОселя»;

заполните заявку на участие в программе;

после предварительного одобрения выберите банк-партнер;

подайте в банк необходимые документы для оформления ипотеки.

Доступна ли ипотека ветеранам

Также программой єОселя могут воспользоваться ветераны:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны; семьи погибших или умерших ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Для них предусмотрено:

фиксированную ставку 7% на весь срок кредитования — до 20 лет;

минимальный первый взнос;

цифровую заявку через приложение Дія;

понятный механизм получения услуги.

Подать заявку можно в Дії через раздел:

«Сервисы» → «Ветеран PRO» → «єОселя».

Далее необходимо заполнить данные и дождаться решения об участии в программе.

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