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Жилье для военных и ветеранов: как воспользоваться программой єОселя

Личные финансы
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Жилье для военных и ветеранов: как воспользоваться программой єОселя
Жилье для военных и ветеранов: как воспользоваться программой єОселя
Военнослужащие и ветераны в Украине могут приобрести жилье по государственной программе «єОселя» и оформить ипотеку под 3% годовых. Это самая низкая ставка в рамках программы, позволяющая защитникам и защитницам получить доступ к жилью на более выгодных условиях.
Со ссылкой на Минветеранов рассказываем подробности программы для защитников.

Кому из военных доступна ипотека под 3%

Воспользоваться программой могут:
  • военнослужащие, проходящие службу по контракту;
  • военнослужащие, призываемые по мобилизации.
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Что можно приобрести

По программе єОселя можно купить квартиру или частный дом — как на вторичном рынке, так и на этапе строительства. Выбранное жилье должно отвечать требованиям программы и не может располагаться на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.
Также действуют ограничения по максимальной площади жилья. Они применяются независимо от количества членов семьи:
  • квартира — до 115,5 м²;
  • частный дом — до 125,5 м².

Как подать заявление

Оформить заявку можно через приложение Дія:
  • откройте раздел услуг и выберите «єОселя»;
  • заполните заявку на участие в программе;
  • после предварительного одобрения выберите банк-партнер;
  • подайте в банк необходимые документы для оформления ипотеки.

Доступна ли ипотека ветеранам

Также программой єОселя могут воспользоваться ветераны:
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны; семьи погибших или умерших ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.
Для них предусмотрено:
  • фиксированную ставку 7% на весь срок кредитования — до 20 лет;
  • минимальный первый взнос;
  • цифровую заявку через приложение Дія;
  • понятный механизм получения услуги.
Подать заявку можно в Дії через раздел:
  • «Сервисы» → «Ветеран PRO» → «єОселя».
  • Далее необходимо заполнить данные и дождаться решения об участии в программе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийИпотекаЄОселя
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