Жесткие ограничения для электросамокатов во Львове — срок Сегодня 08:33 — Личные финансы

Мэр Львова напомнил, что в прошлом году в городе «трое детей стали посмертными донорами после тяжелых травм, связанных с электросамокатами».

А только за последние три месяца во Львове госпитализировали более 100 детей, пострадавших из-за электросамокатов.

«Для меня это достаточная причина, чтобы прекратить притворяться, что проблемы не существует», — констатировал Садовый.

Учитывая такую ​​ситуацию, 12 июня 2026 года на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета были рассмотрены предложения, которые должны сделать пользование электросамокатами во Львове более безопасным.

Что именно может измениться

Садовый сообщил, что важные изменения касательно электросамокатов во Львове предлагают ввести уже с 1 июля.

Так, операторы проката должны будут обеспечивать верификацию возраста своих пользователей.

«Прокат электросамокатов должен быть доступен только с 16 лет», — пояснил чиновник.

Необходимо также, по его словам, сделать использование защитных шлемов обязательным.

«Для этого наработаем соответствующие изменения в правила благоустройства. Шлем должен быть», — подчеркнул мэр города.

Кроме того, планируется определить аварийно опасные участки — где скорость электросамокатов будет ограничена до 15 км/ч.

Еще одно важное изменение, которое планируют ввести в городе, это запрет оставлять прокатные электросамокаты вне специально отведенных для парковки мест.

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