Украинцы потратили более 3,5 млрд грн государственной помощи на книжки Сегодня 09:15 — Личные финансы

Украинцы потратили более 3,5 млрд грн государственной помощи на приобретение книг с начала действия программы «Ковидная тысяча» в конце 2021 года.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщила исполняющая обязанности директора Украинского института книги Александра Коваль.

По ее словам, в эту сумму входят средства, использованные гражданами в рамках государственных программ «єПідтримка», «Национальный кешбэк», «Зимняя тысяча» и «єКнига».

«По нашим подсчетам, с конца 2021 года, когда стартовала так называемая „Ковидная“ тысяча, украинцы потратили на книги более 3,5 млрд грн государственной помощи», — отметила Коваль.

В Украинском институте книги считают, что такие показатели свидетельствуют об устойчивом интересе общества к чтению даже в условиях полномасштабной войны и экономических вызовов.

По словам Коваль, граждане могли использовать полученные от государства средства на широкий перечень товаров и услуг, однако значительная часть украинцев избрала именно книги. Это, с одной стороны, подтверждает важность чтения для общества, а с другой демонстрирует потребность в дополнительной поддержке книжного рынка и читателей.

Отдельно глава Института книги отметила результаты программы «єКнига», ориентированной на 18-летних граждан. С момента запуска в конце 2024 года ее участники приобрели книжек на сумму свыше 160 млн грн.

В то же время, по оценкам учреждения, программой воспользовалась лишь примерно треть молодых людей, имеющих право на получение такого пособия. Это свидетельствует о значительном потенциале для дальнейшего развития инициативы.

По мнению Александры Коваль, эффективность программы могла бы увеличиться в случае ее распространения на детей школьного возраста. Она объяснила, что через школы, учителей и родителей гораздо проще популяризировать чтение и информировать семьи о возможностях государственной поддержки.

Участники книжного рынка также отмечают, что подобные программы не только стимулируют спрос на книжную продукцию, но и поддерживают украинских издателей, авторов и книжных магазинов, которые продолжают работать в условиях войны.

borgexpert По материалам:

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