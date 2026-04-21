Является ли размер зарплаты коммерческой тайной: что говорит украинское законодательство

Размер заработной платы — личная информация работника, он сам решает, раскрывать ли ее. У работодателя нет законных оснований запрещать обсуждение своей зарплаты или применять санкции за такие действия.
Прежде всего следует учитывать правовую природу информации. Согласно статье 21 Закона Украины «Об информации», конфиденциальной является информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом.
Согласно статье 505 Гражданского кодекса Украины, коммерческая тайна — это информация, имеющая коммерческую ценность, не общеизвестная и защищаемая собственником из-за соответствующих мер конфиденциальности.
В то же время, Постановление Кабинета Министров Украины № 611 от 9 августа 1993 года определяет, что сведения о численности и составе работников, а также их заработной плате в целом и по профессиям и должностям не могут быть отнесены к коммерческой тайне. То есть работодатель не имеет права предоставлять таким данным соответствующий статус.
Несмотря на дискуссии по поводу юридической природы этой нормы, на практике она остается в силе и применяется судами и Гоструда.
Несмотря на это некоторые работодатели пытаются ограничить доступ к информации об оплате через внутренние документы: приказы, правила трудового распорядка, договоры. Но такие ограничения противоречат закону и юридической силы не имеют.
Могут ли уволить за обсуждение зарплаты
Основания для увольнения по инициативе работодателя определены статьями 40 и 41 Кодекса законов о труде Украины. Обсуждение заработной платы среди них не предусмотрено. Соответственно, увольнение по такой причине — незаконно.
В случае увольнения работник вправе обжаловать решение в суде. Если увольнение будет признано незаконным, возможно возобновление на работе и выплата среднего заработка за время вынужденного прогула.
Можно ли обсуждать зарплату с коллегами
Работник имеет право спросить коллегу об уровне оплаты труда. В то же время, раскрытие этой информации — это право, а не обязанность другого работника.
Исключение касается случаев, когда работник имеет служебный доступ к зарплатным данным других лиц (например, в бухгалтерии или HR) и подписал соглашение о неразглашении. В такой ситуации распространение информации может иметь юридические последствия.
Если коллега зарабатывает на 30% больше — это дискриминация?
Разница в оплате труда не всегда является нарушением. Она может быть обусловлена опытом, квалификацией, функционалом или результатами работы.
В то же время, статья 2−1 Кодекса законов о труде Украины запрещает дискриминацию, в частности по признаку пола. Статья 17 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» предусматривает равную оплату за одинаковый труд или труд равной ценности.
Если работники выполняют одинаковые функции при схожих условиях, но получают разную оплату без объективных причин, это может свидетельствовать о дискриминации.
В таком случае работник может обратиться в суд, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека или Государственной службы Украины по труду.
Госсектор и частные компании
В государственном секторе заработные платы чиновников и госслужащих в большинстве своем являются публичной информацией. Они отображаются в штатных расписаниях, реестрах, декларациях и других открытых документах. Поэтому вопрос «секретности» там, как правило, не возникает.
В частных компаниях ситуация иная: культура непубличности по поводу зарплат более распространена. Однако важно понимать — это скорее практика, чем требование закона. Никаких прямых законных оснований запрещать обсуждение собственной зарплаты между работниками не существует. Разница лишь в том, что в госсекторе прозрачность является обязанностью, а в частном — правом, которое закон гарантирует, но часто приходится отстаивать.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Европейский Союз ввел новые правила, которые должны обеспечить равную оплату труда для мужчин и женщин на одинаковых должностях. Ожидается, что это расширит права работников и повлияет на рынок труда в Европе. Согласно новым правилам, работодатели должны обеспечить прозрачность процесса найма и оплаты труда. В частности:
названия и описания вакансий должны быть гендерно-нейтральными;
работодатель обязан указывать начальную зарплату или ее диапазон еще до собеседования;
запрещается спрашивать у кандидатов об их предыдущей зарплате;
работникам не могут запрещать обсуждать оплату труда между собой.
Работники также получат право узнавать средний уровень зарплат мужчин и женщин на аналогичных должностях, а также критерии формирования оплаты и повышений.