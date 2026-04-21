Является ли размер зарплаты коммерческой тайной: что говорит украинское законодательство

Размер вашей зарплаты — это ваша личная информация. Вы сами решаете, делиться ли ею.

Размер заработной платы — личная информация работника, он сам решает, раскрывать ли ее. У работодателя нет законных оснований запрещать обсуждение своей зарплаты или применять санкции за такие действия.

Об этом пишут эксперты портала budni.robota.ua.

Относится ли зарплата к коммерческой тайне

Прежде всего следует учитывать правовую природу информации. Согласно статье 21 Закона Украины «Об информации», конфиденциальной является информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом.

Согласно статье 505 Гражданского кодекса Украины, коммерческая тайна — это информация, имеющая коммерческую ценность, не общеизвестная и защищаемая собственником из-за соответствующих мер конфиденциальности.

В то же время, Постановление Кабинета Министров Украины № 611 от 9 августа 1993 года определяет, что сведения о численности и составе работников, а также их заработной плате в целом и по профессиям и должностям не могут быть отнесены к коммерческой тайне. То есть работодатель не имеет права предоставлять таким данным соответствующий статус.

Несмотря на дискуссии по поводу юридической природы этой нормы, на практике она остается в силе и применяется судами и Гоструда.

Несмотря на это некоторые работодатели пытаются ограничить доступ к информации об оплате через внутренние документы: приказы, правила трудового распорядка, договоры. Но такие ограничения противоречат закону и юридической силы не имеют.

Могут ли уволить за обсуждение зарплаты

Основания для увольнения по инициативе работодателя определены статьями 40 и 41 Кодекса законов о труде Украины. Обсуждение заработной платы среди них не предусмотрено. Соответственно, увольнение по такой причине — незаконно.

В случае увольнения работник вправе обжаловать решение в суде. Если увольнение будет признано незаконным, возможно возобновление на работе и выплата среднего заработка за время вынужденного прогула.

Можно ли обсуждать зарплату с коллегами

Работник имеет право спросить коллегу об уровне оплаты труда. В то же время, раскрытие этой информации — это право, а не обязанность другого работника.

Исключение касается случаев, когда работник имеет служебный доступ к зарплатным данным других лиц (например, в бухгалтерии или HR) и подписал соглашение о неразглашении. В такой ситуации распространение информации может иметь юридические последствия.

Если коллега зарабатывает на 30% больше — это дискриминация?

Разница в оплате труда не всегда является нарушением. Она может быть обусловлена опытом, квалификацией, функционалом или результатами работы.

В то же время, статья 2−1 Кодекса законов о труде Украины запрещает дискриминацию, в частности по признаку пола. Статья 17 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» предусматривает равную оплату за одинаковый труд или труд равной ценности.

Если работники выполняют одинаковые функции при схожих условиях, но получают разную оплату без объективных причин, это может свидетельствовать о дискриминации.

В таком случае работник может обратиться в суд, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека или Государственной службы Украины по труду.

Госсектор и частные компании

В государственном секторе заработные платы чиновников и госслужащих в большинстве своем являются публичной информацией. Они отображаются в штатных расписаниях, реестрах, декларациях и других открытых документах. Поэтому вопрос «секретности» там, как правило, не возникает.

В частных компаниях ситуация иная: культура непубличности по поводу зарплат более распространена. Однако важно понимать — это скорее практика, чем требование закона. Никаких прямых законных оснований запрещать обсуждение собственной зарплаты между работниками не существует. Разница лишь в том, что в госсекторе прозрачность является обязанностью, а в частном — правом, которое закон гарантирует, но часто приходится отстаивать.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейский Союз ввел новые правила, которые должны обеспечить равную оплату труда для мужчин и женщин на одинаковых должностях. Ожидается, что это расширит права работников и повлияет на рынок труда в Европе. Согласно новым правилам, работодатели должны обеспечить прозрачность процесса найма и оплаты труда. В частности:

названия и описания вакансий должны быть гендерно-нейтральными;

работодатель обязан указывать начальную зарплату или ее диапазон еще до собеседования;

запрещается спрашивать у кандидатов об их предыдущей зарплате;

работникам не могут запрещать обсуждать оплату труда между собой.

Работники также получат право узнавать средний уровень зарплат мужчин и женщин на аналогичных должностях, а также критерии формирования оплаты и повышений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.