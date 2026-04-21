Ямы на дорогах: почти половина запланированного объема ремонта уже выполнена

Таких темпов и объемов работ еще не было за годы полномасштабной войны. Фактически восстановление дорожного покрытия происходит с привлечением максимального количества работников и требуемой техники. Это позволило провести ремонты уже более 4,2 млн. кв. м дорог. Это почти половина объемов на дорогах государственного значения, которые планируется выполнить до 1 июня. В общей сложности планируем восстановить около 10 млн кв. м дорожного покрытия", — сказал Алексей Кулеба.
Работы продолжаются на ключевых дорогах государственного значения во всех областях, с учетом погодных условий. На дорогах государственного значения трудятся около 200 ремонтных бригад.
Работы активно ведутся на таких автодорогах как:
М-03 Киев — Харьков — Довжанский.
М-05 Киев — Одесса.
М-06 Киев — Чоп.
М-11 Львов — Шегини (на г. Краков).
М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече.
М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский и др.
Над ремонтом дорог работают около 1,9 тыс. работников, планируется отремонтировать около 200 тыс. кв. м дорожного покрытия.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что в Украине стартовали текущие ремонты автодорог общего пользования. По ее словам, сейчас выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 млн. кв. метров.