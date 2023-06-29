Фонд гарантирования продает активы Мегабанка — Finance.ua

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Фонд гарантирования продает активы Мегабанка

Казна и Политика
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Фонд гарантирования продает активы Мегабанка
Фонд гарантирования продает активы Мегабанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу права требования по кредитным договорам, заключенным банком с юридическими лицами и физическим лицом.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«4 июля 2023 года в системе Prozorro. Продажи состоится аукцион по продаже активов АО „Мегабанк“, который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. На торги выставлен лот, в состав включены права требования по кредитным договорам, заключенным банком с юридическими лицами и физическим лицом, а также дебиторская задолженность. В общей сложности речь идет о 105 договорах, заключенных с 38 контрагентами», — говорится в сообщении.
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Все договоры связаны между собой, поэтому для максимизации поступлений при ликвидации банка на продажу выставляются одним лотом.
Общая задолженность по договорам, включенным в состав лота, составляет 2,1 млрд грн. Все заемщики-юридические лица являются действующими предприятиями и находятся в состоянии прекращения. Средний срок просрочки исполнения обязательств перед банком — до двух лет.
При этом в залоге банка — объекты жилой и коммерческой недвижимости в Харькове и области (в т.ч. недвижимость, относящаяся к аграрному сектору), движимое имущество и оборудование, ценные бумаги. Начальная цена реализации лота — 2,1 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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