За полгода Фонд гарантирования возместил вкладчикам 1,8 миллиарда — Finance.ua

За полгода Фонд гарантирования возместил вкладчикам 1,8 миллиарда Сегодня 16:49 — Кредит&Депозит

За полгода Фонд гарантирования возместил вкладчикам 1,8 миллиарда

В течение января-июня 2023 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) возместил вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В частности, в июне 2023 года Фонд возместил вкладчикам 40,2 млн грн.

В ФГВФЛ напомнили, что, согласно законодательству, во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения, введены 100% гарантии по банковским вкладам.

«Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на момент действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 1 июля 2023 вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 621,8 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ, пояснили в ведомстве.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 103 308,2 млн грн.

При этом на начало июня 2023 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 53 банков и завершил ликвидацию 51 банка.

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