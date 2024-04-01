Экспорт украинских IT-услуг стал расти, но этого все равно мало — Finance.ua

Экспорт украинских IT-услуг стал расти, но этого все равно мало Сегодня 17:01 — Фондовый рынок

Экспорт украинских IT-услуг стал расти, но этого все равно мало

В феврале 2024 года объем IT-экспорта увеличился на 2% и составил 518 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $10 миллионов больше по сравнению с январем. В то же время, эти показатели на 5,3% или же $29 миллионов меньше по сравнению с февралем 2023 года.

Об этом сообщает Львовский IT-Кластер со ссылкой на данные Национального банка.

Инфографика: Львовский IT-Кластер

Доля ІТ-услуг в структуре экспорта

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в феврале этого года составила $1,39 миллиардов, что на $31 миллион или 2% больше по сравнению с январем.

Доля ІТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в феврале 2024 года составила 37,2%. Это на 4,4% меньше, чем в феврале прошлого года. Тогда компьютерные сервисы составляли 41,6%.

«В феврале мы видим очень незначительное увеличение объемов экспорта IT-услуг по сравнению с январем. Следует понимать, что этот рост не является показателем того, что ситуация в IT-индустрии перестала быть критической. Ведь объемы продолжают уменьшаться относительно предыдущего года», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ-Кластера.

Основные страны-партнеры

Как пишет DOU, среди стран, которые принесли больше всего выручки, — США, Великобритания, Мальта, Израиль, Кипр.

Инфографика: DOU

Прогнозы на 2024 год

«Мы прогнозируем, что до конца года экспорт ІТ-услуг может упасть на 5−10%. Предотвратить возможные потери поможет лишь понятный механизм бронирования ключевых специалистов по экономическому принципу и возможность коротких бизнес-командировок за рубеж», — заявил Веселовский.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму по организации и порядку бронирования военнообязанных.

В Украине по состоянию на 15 марта через Минцифры забронировано более 2600 ІТ-специалистов из около 200 компаний.

Справка Finance.ua:

ранее Ассоциация IT Ukraine презентовала ежегодное исследование Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — актуальные данные об ІТ-индустрии Украины за 2023 год. Согласно отчету, за последние десять лет экспорт ІТ-услуг ежегодно рос в среднем на 18,7%, достигнув рекордного показателя в $7,3 млрд в 2022 году;

Национальный банк Украины опубликовал отчет по экспорту IT-услуг из Украины за январь 2024 года: составил $508 млн, что на $103 млн меньше, чем в декабре 2023 года. По сравнению с январем 2023 года объем тоже снизился — на $20 млн.



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