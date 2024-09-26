Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года — Finance.ua

Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года Сегодня 09:00 — Недвижимость

Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

До конца года ожидается рост курса доллара на 2 грн, что приведет к удорожанию нового жилья. Эксперт советует застройщикам пересмотреть инвестиционные стратегии из-за снижения покупательной способности населения.

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До конца года прогнозируется рост валютного курса примерно на 2 гривны за доллар. Это усложнит ситуацию на рынке недвижимости — новое жилье подорожает, а покупательная способность населения снизится. Поэтому застройщикам следует пересмотреть свои инвестиционные стратегии.

Такое мнение выразила соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

ВР начала рассмотрение проекта Госбюджета на 2025 год. У депутатов есть время до 1 октября для внесения предложений, а первое голосование состоится до 20 октября. В документе заложен курс на уровне 45 гривен за доллар. Елена Соседка ранее прогнозировала, что курс доллара продолжит расти, к началу 2025 года цена валюты может вырасти примерно на 2 гривны.

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Рост курса доллара до прогнозируемого уровня 43−44 гривны за один доллар в 2024 году будет иметь существенное влияние на рынок недвижимости в Украине. Прежде всего это приведет к увеличению стоимости строительных материалов, большинство из которых импортируется, что поднимет себестоимость строительства. В результате новые жилые и коммерческие объекты могут стать менее доступными для широкого круга покупателей.

Кроме того, по ее словам, девальвация национальной валюты обычно заставляет инвесторов и застройщиков более осторожно подходить к новым проектам из-за роста рисков и нестабильности доходов.

Справка Finance.ua:

Жилье в пригороде Киева привлекает покупателей благодаря значительно более низким ценам по сравнению со столицей. Кроме того, пригород часто предлагает более комфортные условия проживания благодаря новым застройкам, лучшей инфраструктуре и более благоприятной экологии, чем бюджетные варианты в Киеве.

Более 540 тыс. объявлений по продаже жилья на вторичном рынке было опубликовано на платформе OLX в январе-августе 2024 года, что на 19,5% выше аналогичного периода 2023 года, медианная цена выросла на 12,5% - до 1,77 млн грн.



На сегодня в Украине стоят в квартирных очередях почти 2% граждан, из которых ежегодно получают квартиры от государства не более 200 украинцев. Возможностью решить вопросы квартирных очередей, почти не двигающихся десятилетиями, может стать фонд социального жилья, из которого такое жилье будет предоставляться украинцам при определенных условиях.



🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались кое-что показать:

УНН По материалам:

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