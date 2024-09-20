Что происходит с рынком недвижимости на третьем году войны — Finance.ua

Что происходит с рынком недвижимости на третьем году войны Сегодня 09:03 — Недвижимость

Что происходит с рынком недвижимости на третьем году войны

В Украине за период январь-июнь 2024 г. наблюдается существенный рост объемов введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают аналитики ЛУН , основываясь на данных Государственной службы статистики.

«Первое полугодие 2024 года показывает положительную динамику роста сданных метров, которая не может не радовать. И это с учетом всех трудностей, с которыми сталкивается рынок за последние три года. Если раньше одними из основных трудностей для рынка были спад спроса (продаж) и удорожание себестоимости строительства, то в этом году, кроме обстрелов, проблем с отключениями света, сложной логистикой, доставкой материалов, удорожанием их стоимости, добавилась еще активная мобилизация, повлекшая за собой кризис кадров в области строительства. Но, несмотря на все, девелоперы находят пути адаптации под разные условия рынка, что собственно видно по положительной динамике роста сданных метров», — прокомментировала Елена Унаньян, директор по развитию бизнеса в ЛУН.

В первом квартале 2024 года общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, составила 2,178,659 м², что на 12% больше, чем в 2023 году. Особенно впечатляющий результат был зафиксирован за первое полугодие: к июню 2024 года было построено 4,566,640 м² жилья — это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инфографика: ЛУН

Что касается нежилой недвижимости, то за первое полугодие 2024 года общая площадь сданных в эксплуатацию нежилых зданий на начало строительства составила 1 205 158 м², что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда этот показатель составлял 1 126 101 м².

Инфографика: ЛУН

Первичка

За первое полугодие 2024 года в Украине было сдано в эксплуатацию 38 390 многоквартирных домов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было введено 34 269 таких домов. Это свидетельствует о стабильном росте жилищного строительства, что является важным показателем развития рынка недвижимости в стране и признаков экономической стабильности.

Данные приведены без учета территорий, временно оккупированных российской федерацией, и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Если говорить об общем количестве сданных квадратных метров, то за первое полугодие 2024 года в Украине было сдано в эксплуатацию 2 336 703 м² многоквартирных домов, что на 8,75% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда этот показатель составлял 2 154 240 м². Это снижение может указывать на определенную стагнацию в секторе многоквартирного строительства, хотя рынок остается активным.

Частные дома

В первые шесть месяцев 2023 года было сдано 9999 одноквартирных домов, а в 2024 году этот показатель увеличился на 66,2%, до 16 616 домов.

Напомним, ранее аналитики ЛУН посчитали , за сколько в среднем продается квартира на вторичке в Киеве, Одессе и Львове. Так, в Киеве в августе среднее количество дней, за которые можно продать квартиру — 51 день с момента опубликованного объявления к продаже. В Одессе в августе среднее количество дней, за которые можно продать квартиру — 54 дня. Что касается Львова, то здесь в августе 2024 продать квартиру можно в среднем за 45 дней.

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