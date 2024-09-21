Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое

Недвижимость
5
Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое
Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое, www.freepik.com
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в августе 2024 составила 6 962 гривны, что на 0,7% больше по сравнению с июлем. С начала года аренда подорожала на 5,4%.
Об этом идет речь в отчете Государственной службы статистики.

Самые дорогие регионы для аренды

  • Закарпатская область остается лидером по стоимости аренды, хотя цены здесь упали на 7,8% до 11 738 гривен.
  • На втором месте Львовская область, где аренда снизилась на 10% и составляет 10 614 гривен.
  • Ровенская область замыкает тройку лидеров, где аренда с начала года выросла на 36,6% до 9830 гривен.

Аренда в Киеве

В столице аренда однокомнатных квартир подорожала на 4,8%, достигнув 9142 гривен.

Читайте также: Реформа жилищной политики: что будет с очередями, и кто будет принимать решение о предоставлении жилья

Это ставит Киев на четвертое место среди регионов с самой дорогой арендой.

Самые дешевые регионы для аренды

Рост цен на аренду больше всего ощущается в западных и центральных регионах Украины.
Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в:
  • Херсонской области — 2831 гривна.
  • Сумской области — 3289 гривен.
  • Николаевской области — 3597 гривен.
Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое
Напомним, почти половина опрошенных украинцев отметили, что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в большинстве своем отвергают такой вариант.
Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины в Киеве продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.

Получить больше с депозита

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.