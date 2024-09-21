Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое — Finance.ua

Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое Сегодня 10:12 — Недвижимость

Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое, www.freepik.com

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в августе 2024 составила 6 962 гривны, что на 0,7% больше по сравнению с июлем. С начала года аренда подорожала на 5,4%.

Об этом идет речь в отчете Государственной службы статистики.

Самые дорогие регионы для аренды

Закарпатская область остается лидером по стоимости аренды, хотя цены здесь упали на 7,8% до 11 738 гривен.

На втором месте Львовская область, где аренда снизилась на 10% и составляет 10 614 гривен.

Ровенская область замыкает тройку лидеров, где аренда с начала года выросла на 36,6% до 9830 гривен.

Аренда в Киеве

В столице аренда однокомнатных квартир подорожала на 4,8%, достигнув 9142 гривен.

Это ставит Киев на четвертое место среди регионов с самой дорогой арендой.

Самые дешевые регионы для аренды

Рост цен на аренду больше всего ощущается в западных и центральных регионах Украины.

Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в:

Херсонской области — 2831 гривна.

Сумской области — 3289 гривен.

Николаевской области — 3597 гривен.

Напомним, почти половина опрошенных украинцев отметили , что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в большинстве своем отвергают такой вариант.

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины в Киеве продолжают расти . За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.

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