Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое — Finance.ua

Стоимость аренды жилья в Украине: в каких областях самое дорогое и самое дешевое
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в августе 2024 составила 6 962 гривны, что на 0,7% больше по сравнению с июлем. С начала года аренда подорожала на 5,4%.
Об этом идет речь в отчете Государственной службы статистики.
Самые дорогие регионы для аренды
- Закарпатская область остается лидером по стоимости аренды, хотя цены здесь упали на 7,8% до 11 738 гривен.
- На втором месте Львовская область, где аренда снизилась на 10% и составляет 10 614 гривен.
- Ровенская область замыкает тройку лидеров, где аренда с начала года выросла на 36,6% до 9830 гривен.
Аренда в Киеве
В столице аренда однокомнатных квартир подорожала на 4,8%, достигнув 9142 гривен.
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Это ставит Киев на четвертое место среди регионов с самой дорогой арендой.
Самые дешевые регионы для аренды
Рост цен на аренду больше всего ощущается в западных и центральных регионах Украины.
Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в:
- Херсонской области — 2831 гривна.
- Сумской области — 3289 гривен.
- Николаевской области — 3597 гривен.
Напомним, почти половина опрошенных украинцев отметили, что пока не планируют покупать жилье. Около 15% хотят приобрести в течение следующего года. Респонденты поделились, планируют ли брать жилье в кредит, или в большинстве своем отвергают такой вариант.
Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины в Киеве продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.
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