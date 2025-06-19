Доллар растет на фоне роста обеспокоенности по поводу Ближнего Востока — Finance.ua

Доллар растет на фоне роста обеспокоенности по поводу Ближнего Востока
Доллар укрепился в четверг благодаря спросу на безопасные активы из-за угрозы более широкого конфликта на Ближнем Востоке и возможного вмешательства США, тогда как инвесторы взвешенно оценивали осторожный тон главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по поводу инфляции.
Об этом пишет Reuters.
После сдержанного начала торгов в Азии доллар вырос в целом, что в значительной степени повлияло на чувствительные к риску валюты после сообщения о том, что американские чиновники готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни.
Австралийский доллар упал на целых 0,5%, но в последний раз снизился на 0,3% до $0,6489, тогда как новозеландский доллар снизился на 0,5% до $0,5998. Валюты развивающихся стран также испытали трудности, южнокорейский вон снизился на 1%.
Быстрый рост геополитической напряженности привел к тому, что доллар быстро вернул себе статус безопасной гавани, укрепляя свои позиции по иене, евро и швейцарскому франку.
Иран и Израиль в четверг обменялись новыми воздушными атаками и конфликт продолжается уже седьмой день.
Также возросли опасения по поводу возможного вмешательства США, поскольку президент Дональд Трамп держал мир в неопределенности относительно того, присоединятся ли Соединенные Штаты к бомбардировкам Израилем иранских ядерных объектов.
Мнения аналитиков
Некоторые аналитики заявили, что инвесторы стремились покрыть свои короткие позиции в долларах.
«Доллар, кажется, готов к росту, который покрывает короткие позиции, особенно если США вмешаются в конфликт на Ближнем Востоке», — сказал Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.
Геополитические проблемы, похоже, омрачили результаты FOMC, по словам Кристофера Вонга, валютного стратега OCBC: «Нежелание рисковать доминирует в настроениях, и это оказывает давление на чувствительный к риску валютный рынок».
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Американские рынки закрыты в четверг в связи с федеральным праздником 16 июня, что приводит к снижению ликвидности.
Евро достиг недельного минимума и в последний раз снизился на 0,25% до $1,1455, следуя к падению на 0,8% за неделю, что станет самым большим недельным падением с февраля. Иена последний раз торговалась за $145,13.
Индекс доллара, который измеряет курс валюты по отношению к шести другим единицам, вырос на 0,11% до 99 и, как ожидается, должен был вырасти примерно на 0,9% за неделю, что станет его сильнейшим недельным показателем с конца января.
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