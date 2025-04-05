Доходы финкомпаний, страховщиков и ломбардов выросли: кто заработал больше всего — Finance.ua

Доходы финкомпаний, страховщиков и ломбардов выросли: кто заработал больше всего Сегодня 11:06 — Казна и Политика

Доходы финкомпаний, страховщиков и ломбардов выросли: кто заработал больше всего

В четвертом квартале прошлого года объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг, в том числе финансовых компаний, страховщиков и ломбардов увеличились.

Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора.

Отмечается, что общие объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в ІV квартале увеличились на 6,8%, в том числе объем активов финансовых компаний вырос на 7,7%, страховщиков — на 3,8%, а ломбардов — на 2,2%. Объемы активов кредитных союзов уменьшились.

Доля небанковских финучреждений под наблюдением НБУ в активах финсектора в течение ІV квартала снизилась до 10,2%.

Страховщики

По данным НБУ, активы страховщиков жизни выросли на 5% за квартал и 14% за год, рисковых страховщиков — на 3% и 11% соответственно.

Доля десяти крупнейших рисковых страховщиков выросла с 65% до 71%.

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Страховые премии рисковых страховщиков в IV квартале выросли всего на 1%, но годовой рост составил 15%.

«Объем страховых премий превысил уровень 2021 года. У страховщиков жизни рост премий в IV квартале ускорился до 17%, за год — рост на 5%», — говорится в сообщении.

Чистая прибыль рисковых страховщиков выросла на 31% (2,5 млрд грн), а страховщиков жизни — более чем вдвое (1,4 млрд грн). Все страховщики соблюдали требования к капиталу.

Кредитные союзы

Согласно сообщению, активы кредитных союзов в 2024 году сократились на 5%, кредитный портфель — на 8%.

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В результате кредитных рисков и увеличения резервов в IV квартале они понесли убытки.

В то же время наблюдалось сокращение депозитов и выход некоторых союзов с рынка. К началу 2025 года три союза нарушали норматив достаточности капитала.

Финансовые компании и ломбарды

Активы финкомпаний выросли на 7,7% за квартал и почти на 25% за год, хотя объемы услуг оставались ниже довоенного уровня.

Объемы финансового лизинга выросли на 15% за квартал и 45% за год, факторинга также увеличился, а гарантий снизился за квартал, но удвоился за год.

86% финкомпаний были прибыльными, в частности ЧАО «Укрфинжилье» обеспечило почти половину прибыли сегмента.

Объемы новых кредитов ломбардов уменьшились за квартал, но за год почти удвоились.

Перспективы и риски

В НБУ отметили, что с начала года согласно требованиям НБУ финансовые компании обязаны организовать комплексную, адекватную и эффективную систему внутреннего контроля путем проведения мероприятий по внутреннему аудиту, управлению рисками, контролю за соблюдением норм (комплаенс) и других элементов с целью качественного управления операционным, комплайнс-риском и другими рисками.

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Кроме того, с 1 января 2025 года была введена система показателей регуляторной консолидированной и субконсолидированной отчетности для небанковских финансовых групп.

Также изменениями к Правилам подачи отчетности предусмотрено изменение с ежеквартальной на ежемесячную периодичность подачи всей отчетности финансовых компаний и ломбардов, начиная с отчетности за июль.

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