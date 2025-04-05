Какая сумма за месяц поступила на спецсчет НБУ на нужды обороны — Finance.ua

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Какая сумма за месяц поступила на спецсчет НБУ на нужды обороны

Казна и Политика
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Какая сумма за месяц поступила на спецсчет НБУ на нужды обороны
Какая сумма за месяц поступила на спецсчет НБУ на нужды обороны
На спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, остаток средств составил 2,1 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 862 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Сколько средств поступило с начала полномасштабного вторжения

В общей сложности с начала большой войны на спецсчет поступило более 66 млрд грн в эквиваленте.
Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество, в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши и многих стран мира.
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Из-за границы в иностранной валюте поступило более 45,1 млрд грн в эквиваленте.
С начала полномасштабной войны со спецсчета на нужды обороны НБУ перечислил более 64 млрд грн, в марте — почти 2,7 млрд грн.
В частности:
  • на нужды Национальной гвардии — более 1,56 млрд грн;
  • на нужды Национальной полиции — 1,65 млрд грн;
  • на нужды Министерства обороны — более 32,9 млрд грн;
  • на нужды Государственной пограничной службы — 988 млн грн;
  • на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации — более 8,35 млрд грн;
  • на нужды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — более 156,2 млн грн;
  • на нужды СНБО — почти 100,9 млн грн;
  • на нужды Государственной специальной службы транспорта — более 233 млн грн;
  • на нужды Службы безопасности — более 573 млн грн;
  • на нужды воинских частей — более 286,9 млн грн;
  • на нужды Главного управления разведки — более 1,4 млрд грн;
  • на нужды Агентства оборонных закупок — более 15,86 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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