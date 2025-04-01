Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9% — Finance.ua

Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9% Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%

Реальный ВВП Украины в 2024 году вырос на 2,9% по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Однако в течение года темпы экономического роста постепенно замедлялись:

I квартал: +6,8%;

II квартал: +4,0%;

III квартал: +2,2%;

IV квартал: -0,1%.

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Для сравнения, в 2023 году экономика страны выросла на 5,5%, что свидетельствует о замедлении восстановиттельных процессов.

График: Госстат

Общий объем номинального ВВП в 2024 году составил 7,66 трлн грн.

Что касается 2025 года, то в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля.

При этом темпы роста реального ВВП Украины в феврале замедлились до 0,5%. Это связано с негативным влиянием российских обстрелов на ряд отраслей и ростом неопределенности для бизнеса, что препятствует полному восстановлению экономики.

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