Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9% — Finance.ua

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Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%

Казна и Политика
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Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%
Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%
Реальный ВВП Украины в 2024 году вырос на 2,9% по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Однако в течение года темпы экономического роста постепенно замедлялись:
  • I квартал: +6,8%;
  • II квартал: +4,0%;
  • III квартал: +2,2%;
  • IV квартал: -0,1%.

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Для сравнения, в 2023 году экономика страны выросла на 5,5%, что свидетельствует о замедлении восстановиттельных процессов.
График: Госстат
График: Госстат
Общий объем номинального ВВП в 2024 году составил 7,66 трлн грн.
Что касается 2025 года, то в январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5%. Основными драйверами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля.
При этом темпы роста реального ВВП Украины в феврале замедлились до 0,5%. Это связано с негативным влиянием российских обстрелов на ряд отраслей и ростом неопределенности для бизнеса, что препятствует полному восстановлению экономики.
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