В Украине реформируют пенсионную систему: что предусматривает Меморандум с МВФ — Finance.ua

В Украине реформируют пенсионную систему: что предусматривает Меморандум с МВФ Сегодня 14:12 — Казна и Политика

В Украине реформируют пенсионную систему: что предусматривает Меморандум с МВФ

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ заявили о намерении изменить пенсионную систему. Единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.

Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

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Согласно документу, в ближайшей перспективе правительство Украины примет меры по ограничению размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

«Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех назначаемых в пенсионной системе пенсий исключительно через механизм индексации», — говорится в Меморандуме.

Также в правительстве заявили о планах изменить пенсионное законодательство в части различных отраслевых актов, регулирующих пенсионные права, и принять все необходимые шаги относительно расходов на выплаты по судебным решениям и пенсиям, пересчитанным по судебным решениям.

Пенсионная реформа откладывается на неопределенный срок

Текст Меморандума свидетельствует о том, что введение обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется.

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«В ближайшие несколько лет при поддержке Всемирного банка мы планируем работать над комплексной концептуальной основой для улучшения и упрощения пенсионной системы. Также мы будем работать над введением единых условий назначения страховых пенсий. Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия», — говорится в документе.

В правительстве заявили, что любые поправки, которые увеличат пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным фискальным анализом и анализом устойчивости долга, а также четким определением необходимых ресурсов в бюджете Пенсионного фонда Украины.

Правительство заявило о намерении воздержаться от:

введения новых специальных пенсий или льгот;

принятия любого нового законодательства, которое приведет к дополнительным условным обязательствам, связанным с пенсиями, не обеспеченными финансовыми ресурсами;

изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

Напомним, правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года.

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4 марта первые пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев.

В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5789 гривен до 6345 гривен.

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