В Украине реформируют пенсионную систему: что предусматривает Меморандум с МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине реформируют пенсионную систему: что предусматривает Меморандум с МВФ

Казна и Политика
45
В Украине реформируют пенсионную систему: что предусматривает Меморандум с МВФ
В Украине реформируют пенсионную систему: что предусматривает Меморандум с МВФ
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ заявили о намерении изменить пенсионную систему. Единственным механизмом повышения пенсий будет их индексация.
Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.
Читайте также
Согласно документу, в ближайшей перспективе правительство Украины примет меры по ограничению размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.
«Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех назначаемых в пенсионной системе пенсий исключительно через механизм индексации», — говорится в Меморандуме.
Также в правительстве заявили о планах изменить пенсионное законодательство в части различных отраслевых актов, регулирующих пенсионные права, и принять все необходимые шаги относительно расходов на выплаты по судебным решениям и пенсиям, пересчитанным по судебным решениям.

Пенсионная реформа откладывается на неопределенный срок

Текст Меморандума свидетельствует о том, что введение обязательной накопительной пенсии в ближайшие годы не планируется.
Читайте также
«В ближайшие несколько лет при поддержке Всемирного банка мы планируем работать над комплексной концептуальной основой для улучшения и упрощения пенсионной системы. Также мы будем работать над введением единых условий назначения страховых пенсий. Мы рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия», — говорится в документе.
В правительстве заявили, что любые поправки, которые увеличат пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным фискальным анализом и анализом устойчивости долга, а также четким определением необходимых ресурсов в бюджете Пенсионного фонда Украины.
Правительство заявило о намерении воздержаться от:
  • введения новых специальных пенсий или льгот;
  • принятия любого нового законодательства, которое приведет к дополнительным условным обязательствам, связанным с пенсиями, не обеспеченными финансовыми ресурсами;
  • изменений, которые приведут к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.
Напомним, правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года.
Читайте также
4 марта первые пенсионеры начали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев.
В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5789 гривен до 6345 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems