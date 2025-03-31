Для подготовки послевоенных выборов нужно больше времени, чем обычно — глава ЦИК — Finance.ua
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Для подготовки послевоенных выборов нужно больше времени, чем обычно — глава ЦИК

Казна и Политика
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Для организации послевоенных выборов понадобится больше времени, чем для проведения обычных выборов, также до момента голосования нужно решить ряд вопросов волеизъявления на определенных территориях, за рубежом и т. д., заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.
Об этом глава ЦИК рассказал в интервью «Украинской правде».
«Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны требуется корректировка этих процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больше период времени, чем тот, который определен законодательством», — заявил Диденко.
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Он добавил, что для этого по окончании действия или и во время военного положения придется менять избирательный закон. Ведь если исходить из действующих норм, то в течение месяца после окончания военного положения ЦИК должен объявить выборы. В случае с парламентскими выборами избирательный процесс должен длиться 60 дней, если речь идет о выборах президента — то 90 дней.
«Достаточно ли месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, нет. Все это понимают», — убежден Диденко.
Он также отметил, что по действующему законодательству сначала должны быть парламентские выборы, а затем президентские, хотя «могут быть нюансы».
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Глава ЦИК отказался говорить о приблизительном времени, которое нужно на подготовку к началу избирательной кампании, указав, что этот вопрос провоцирует ряд других вопросов.
В частности, о каких именно выборах идет речь (президентские, парламентские, местные, все сразу), есть ли финансирование подготовительных процедур, есть ли деоккупированные территории и как на них проводятся выборы, какая ситуация с голосованием за рубежом, в целом ситуация в Украине с безопасностью и с избирательной инфраструктурой и т. д.
«Я никогда не называю конкретную дату: чем больше времени будет, тем лучше можно организовать избирательный процесс, чем меньше времени — тем, соответственно, хуже», — сказал Диденко.
По материалам:
Українська правда
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