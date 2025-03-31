Зеленский поручил организовать выборы после полного прекращения огня, — The Economist Сегодня 11:28 — Казна и Политика

Зеленский поручил организовать выборы после полного прекращения огня, — The Economist

На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, они могут ввести до конца апреля.

Об этом сообщили правительственные источники The Economist.

Утверждается, что первое подтверждение может появиться накануне или 5 мая, когда должно состояться парламентское голосование по продлению военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена военного положения является первым этапом для запуска избирательного процесса.

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Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето. Закон требует не менее 60 дней для проведения предвыборной кампании, поэтому первой возможностью будет начало июля. Но некоторые источники говорят, что кампания продлится три месяца: именно столько времени, как заявили в парламенте, требуется избирательным органам для восстановления списков избирателей в разгар войны.

Неназванный чиновник считает, что Зеленский попытается застать соперников июльскими выборами врасплох, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без оппонентов. Такой поворот был бы выгоден не только президенту, утверждает источник: «Долгая кампания разорвет страну на части».

Отмечается, что поспешное голосование рискует ухудшить и без того напряженные отношения между мощным централизованным президентским офисом и остальным политическим миром Украины.

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Найти способ для миллионов избирателей за границей, в окопах или в оккупированных россией регионах проголосовать будет еще труднее. Одним из решений могло бы стать использование правительственного приложения для смартфонов «Дія». Но это поднимет вопрос прозрачности. Любое изменение означало бы изменение конституции, требующее большинства в две трети голосов в парламенте.

Издание указывает, что в течение многих месяцев украинский президент сталкивался с интенсивным давлением из-за границы: со стороны российского диктатора владимира путина, который ставил под сомнение его легитимность, и со стороны президента США Дональда Трампа, который повторял тезисы Путина.

«Оба, похоже, были раздражены упрямством Зеленского. Они подталкивали его к проведению выборов в разгар войны, не сомневаясь, что украинские избиратели окажут им услугу, отстранив его от должности», — утверждает The Economist.

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Но пренебрежительное обращение господина Трампа с ним в первую неделю марта повысило его рейтинги, как показал опрос, проведенный по заказу журнала The Economist, и, похоже, изменило его расчеты.

Українські Новини По материалам:

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