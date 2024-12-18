В Украине может заработать онлайн-голосование на выборах после войны — Finance.ua

В Украине может заработать онлайн-голосование на выборах после войны Сегодня 11:46 — Казна и Политика

В Украине может заработать онлайн-голосование на выборах после войны

Украина изучает европейские модели проведения выборов, в частности электронное голосование. Оно может заработать в стране после окончания войны с россией.

Об этом в комментарии Politico рассказала председатель партии «Слуга Народа» и руководитель Комитета по организации государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк.

По ее словам, для проведения послевоенных выборов необходимо использовать лучшие и наиболее эффективные практики.

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Шуляк также подчеркнула, что есть большая проблема с реестром избирателей, так как многие украинцы выехали за границу или являются внутренне перемещенными лицами. Последних, по словам чиновника, 6,5 миллиона человек.

«Где они сейчас, где они будут голосовать — все эти вопросы должны быть решены», — подчеркивает чиновник.

Именно из-за таких проблем Украина изучает европейские практики проведения выборов, в частности, через электронное голосование. Елена Шуляк добавила, что рассматриваются также возможности голосования по почте, личного голосования за границей в день выборов или же голосования по поручению.

Напомним, еще в конце сентября издание Economist, не указывая источники, написало, что президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем, 2025 году на фоне падения его рейтингов. Посредством выборов президент якобы хочет укрепить свою власть.

Уже в начале ноября Economist написал (тоже без указания конкретных источников), что самая ранняя дата выборов, которую обсуждают в Украине, — это 25 мая 2025 года.

Журналисты сослались на представителей «одного возможного конкурента Владимира Зеленского» на потенциальных президентских выборах, которые сказали, что Украине нужны выборы, но они опасаются делать публичное заявление об этом, опасаясь резкой негативной реакции со стороны Офиса президента.

Собеседник hromadske в Офисе президента признавал, что во власти ведут разговоры о возможных предстоящих выборах, однако пока не разрабатывают конкретных сценариев для их проведения.

hromadske По материалам:

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