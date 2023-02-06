Глава Минцифры рассказал, при каких условиях в Украине появятся онлайн-выборы — Finance.ua

Глава Минцифры рассказал, при каких условиях в Украине появятся онлайн-выборы
Вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что о внедрении выборов через «Дія» сейчас речь не идет вообще.
Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
На вопрос об использовании приложения для более глобальных целей, чем опросы, которые уже проводятся в «Дія», Федоров сказал, что сейчас вообще нет такой цели — заниматься выборами через «Дія».
«Чтобы делать онлайн-выборы, нужно невероятное доверие к власти, правоохранительным органам, судебной системе и к электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе и будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы также этим занимаемся», — подчеркнул он.
Напомним, не менее пяти стран планируют использовать приложение «Дія» в качестве основы для создания собственных цифровых приложений. По словам Федорова, стран, с которыми Минцифра ведет коммуникацию по внедрению «Дія», больше. И это не только европейские страны, но и страны Азии и Африки.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью