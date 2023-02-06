Глава Минцифры рассказал, при каких условиях в Украине появятся онлайн-выборы — Finance.ua

Глава Минцифры рассказал, при каких условиях в Украине появятся онлайн-выборы Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Глава Минцифры рассказал, при каких условиях в Украине появятся онлайн-выборы

Вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что о внедрении выборов через «Дія» сейчас речь не идет вообще.

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

На вопрос об использовании приложения для более глобальных целей, чем опросы, которые уже проводятся в «Дія», Федоров сказал, что сейчас вообще нет такой цели — заниматься выборами через «Дія».

«Чтобы делать онлайн-выборы, нужно невероятное доверие к власти, правоохранительным органам, судебной системе и к электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе и будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы также этим занимаемся», — подчеркнул он.

Напомним, не менее пяти стран планируют использовать приложение «Дія» в качестве основы для создания собственных цифровых приложений. По словам Федорова, стран, с которыми Минцифра ведет коммуникацию по внедрению «Дія», больше. И это не только европейские страны, но и страны Азии и Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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