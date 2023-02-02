Растаможке в «Дія» быть: во сколько это обойдется и какими будут ставки — Finance.ua

Растаможке в «Дія» быть: во сколько это обойдется и какими будут ставки Сегодня 15:03 — Личные финансы

Растаможке в «Дія» быть: во сколько это обойдется и какими будут ставки

2 февраля в профильном «налоговом» комитете Верховной Рады законопроект о растаможке в «Дія» рекомендовали принять за основу. Однако новые правила предлагают ввести только во время военного положения. Эксперты Института исследований авторынка объясняют , что произошло, какими могут быть новые ставки растаможивания, и когда система может заработать практически.

Что рассматривали в комитете

Законопроекты 7466 и 7468 от 15.06.2022, инициированные Кабинетом Министров Украины, о растаможивании авто в «Дія».

Несмотря на то, что большинство профильных министерств, комитетов и служб высказались против принятия законопроектов, налоговый комитет рекомендовал принять их в первом чтении. Правка была только одна: новые правила будут действовать на время военного положения.

Это означает, что документы в ближайшее время вынесут на рассмотрение в зал Парламента, и в случае, если они наберут необходимые 226 голосов народных депутатов, будет проходить повторное обсуждение в комитетах.

В чем суть законопроектов

Министерство цифровой трансформации анонсировало возможность растаможить автомобиль в смартфоне онлайн без посещения учреждений и организаций. Достаточно будет ввести VIN-код автомобиля и загрузить копии документов, а платежи будут начислены автоматически по устоявшейся формуле. На размер единого платежа будут влиять только технические характеристики авто.

Суть проста, объясняет народный депутат, заместитель председателя профильного «налогового» комитета Ярослав Железняк:

Человек покупает авто Авторизуется в «Дія» Вводит VIN-код и дополнительные данные об автомобиле «Дія» рассчитывает сумму таможенных платежей Гражданин платит таможенные платежи (блокируется сумма) Гражданин подписывает декларацию в «Дія» Автоматическая система таможенного оформления (АСТО) формирует таможенную декларацию «Дія» отправляет данные в АСТО Автомобиль приезжает на границу Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто Банк производит списание денег Авто заезжает в Украину

Кто сможет воспользоваться

Будут касаться новые правила как физических, так и юридических лиц, однако исключительно легковых автомобилей, как новых, так и подержанных. Для других категорий транспортных средств процедура и стоимость таможенного оформления останется такой же, как сейчас. Неизменным остается и экологический стандарт — не ниже Евро-2, то есть от 1996 года выпуска.

Какова будет формула начисления таможенных платежей

Кабмин предлагает переходный период длиной в 5 лет, в течение которого стоимость растаможки будет постепенно снижаться для автомобилей в возрасте до 10 лет.

Платежи, предлагаемые новой системой, составляют:

Пошлина = 0

НДС = Ставка * 3,5 * 20%

Акциз = Ставка / 2

Базой для начисления налогов является ставка, рассчитываемая по такой формуле:

Ставка = Коэффициент возраста * объем двигателя в куб. см. * Коэффициент типа двигателя * Коэффициент эксклюзивности

Коэффициент возраста будет уменьшаться в течение 5 лет.

В первый год действия предлагают следующие коэффициенты возраста:

0 лет — 2,2; 1 год — 1,9; 2 года — 1,65; 3 года — 1,55; 4 года — 1,45; 5 лет — 1,35; 6 лет — 1; 7 лет — 0,9; 8 лет — 0,85; 9 лет — 0,8; 10 лет — 0,75; 11 лет — 0,7; 12 лет — 0,7; 13 лет — 0,7; 14 лет — 0,7; 15 лет — 0,7; свыше 15 лет — 0,7.

Уже в 2027 году эти показатели составят:

0 лет — 1,54; 1 год — 1,33; 2 года — 1,16; 3 года — 1,09; 4 года — 1,02; 5 лет — 0,95; 6 лет — 0,7; 7 лет — 0,63; 8 лет — 0,6; 9 лет — 0,56; 10 лет — 0,53; 11 лет — 0,7; 12 лет — 0,7; 13 лет — 0,7; 14 лет — 0,7; 15 лет — 0,7; свыше 15 лет — 0,7.

Коэффициент типа двигателя зависит от топлива:

Бензин/газ — 1

Дизель — 1,2

Гибрид — 0,5

Электро — 0

Коэффициент эксклюзивности будет начисляться на авто, подпадающие под уплату транспортного налога. Речь идет об автомобилях не более 5 лет, среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы. Стоимость автомобилей определяет Минэкономразвития и публикует исчерпывающий перечень этих моделей ежегодно до 1 февраля на официальном сайте.

Кроме таких новаций, для электромобилей дополнительно предусмотрено освобождение от таможенных платежей не только для легковых, но и для седельных тягачей и грузовиков. А для всех транспортных средств предлагают отменить сбор в пенсионный фонд во время первой регистрации, который составляет от 3 до 5% от стоимости авто.

Так сколько нужно будет платить за растаможку «по-новому»

Выгоднее всего будет растаможивать более новые автомобили, в возрасте до 5 лет. Так, для новых автомобилей стоимость растаможки может составить 9% от стоимости (для Mercedes-Benz G-Class за 248 тысяч евро), за старенький Volkswagen Passat придется заплатить аж 63% от его стоимости.

Однако если сравнивать с действующими ставками растаможивания, по новой формуле налогов придется платить меньше. Приятным бонусом может быть необязательная сертификация и отсутствие необходимости платить за услуги таможенного брокера.

Бывает, что между первым и вторым чтением депутаты вносят много разных правок, и документ, попадающий на повторное голосование в зал, существенно отличается от первоначальной версии. Поэтому какими будут финальные ставки растаможки, пока неизвестно.

Когда закон может быть принят в целом

Как показывает практика, в случае, когда решение дискуссионное — а по растаможке авто всегда ведут горячие дискуссии — такой процесс может занять несколько месяцев, а то и лет, объясняют в Институте исследования авторынка. К примеру, первые заявления о растаможивании в «Дія» были озвучены почти два года назад. Затем последовало много обсуждений, в июне законопроект зарегистрировали, и только сейчас дошли до обсуждения в профильном комитете одного из трех необходимых законопроектов.

Сейчас все в руках парламента. По словам Ярослава Железняка, голосование в зале может пройти уже в начале февраля. Однако даже если закон будет принят в целом, говорят в Институте исследований авторынка, Минцифри потребуется определенное время для реализации технической части работы сервиса. Так что реальный срок начала действия нового механизма по самому оптимистичному прогнозу — не раньше лета этого года, говорят эксперты.

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