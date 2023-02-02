Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей

Британское издание AutoTrader назвало автомобиль с самым привлекательным дизайном. С помощью нового программного обеспечения для отслеживания взгляда эксперты оценили 40 автомобилей, наиболее продаваемых в мире.

Как составляли рейтинг? Система фиксировала модели, которые привлекали внимание скорее других и удерживали дольше всего. Также учитывалось время, необходимое участникам, чтобы сфокусироваться на определенном автомобиле, и время, в течение которого они не отводили от него взгляда, прежде чем перейти на другой объект. Сопоставив эти данные, эксперты и определили наиболее привлекательные модели.

Десятка самых привлекательных авто

В категории повседневных автомобилей (Best Looking Everyday Cars) первое место досталось BMW 3 серии. Также ТОП-10 вошли:

Volvo XC40,

Volkswagen Golf,

Hyundai Tucson,

Mercedes-Benz A-Class,

Toyota Yaris,

Land Rover Defender,

Audi A3,

MINI Cooper,

Nissan Qashqai.

А вот до ТОП самых привлекательных автомобилей лакшери класса (Best Looking Luxury Cars) возглавил Porsche 911. За ним в списке разместились:

Lexus LC500,

Ferrari F40,

Lamborghini Urus,

Bugatti Veyron,

Mercedes-Benz AMG GT,

Audi R8,

Lotus Emira,

McLaren 720S,

BMW i8.

Среди электромобилей (Best Looking Electric Cars) чаще всего привлекает внимание Porsche Taycan. Также в десятку самых красивых электрокаров вошли:

Tesla Model 3,

MG4 EV,

Kia EV6,

MINI Electric,

Audi e-tron,

Polestar 2,

Vauxhall Mokka Electric,

Volkswagen ID.3,

Renault Zoe.

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Autogeek По материалам:

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