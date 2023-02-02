Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей
Британское издание AutoTrader назвало автомобиль с самым привлекательным дизайном. С помощью нового программного обеспечения для отслеживания взгляда эксперты оценили 40 автомобилей, наиболее продаваемых в мире.
Как составляли рейтинг? Система фиксировала модели, которые привлекали внимание скорее других и удерживали дольше всего. Также учитывалось время, необходимое участникам, чтобы сфокусироваться на определенном автомобиле, и время, в течение которого они не отводили от него взгляда, прежде чем перейти на другой объект. Сопоставив эти данные, эксперты и определили наиболее привлекательные модели.
Десятка самых привлекательных авто
В категории повседневных автомобилей (Best Looking Everyday Cars) первое место досталось BMW 3 серии. Также ТОП-10 вошли:
- Volvo XC40,
- Volkswagen Golf,
- Hyundai Tucson,
- Mercedes-Benz A-Class,
- Toyota Yaris,
- Land Rover Defender,
- Audi A3,
- MINI Cooper,
- Nissan Qashqai.
А вот до ТОП самых привлекательных автомобилей лакшери класса (Best Looking Luxury Cars) возглавил Porsche 911. За ним в списке разместились:
- Lexus LC500,
- Ferrari F40,
- Lamborghini Urus,
- Bugatti Veyron,
- Mercedes-Benz AMG GT,
- Audi R8,
- Lotus Emira,
- McLaren 720S,
- BMW i8.
Среди электромобилей (Best Looking Electric Cars) чаще всего привлекает внимание Porsche Taycan. Также в десятку самых красивых электрокаров вошли:
- Tesla Model 3,
- MG4 EV,
- Kia EV6,
- MINI Electric,
- Audi e-tron,
- Polestar 2,
- Vauxhall Mokka Electric,
- Volkswagen ID.3,
- Renault Zoe.
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