Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей

Технологии&Авто
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Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей
Рейтинг самых привлекательных автомобилей в мире: ТОП-10 моделей
Британское издание AutoTrader назвало автомобиль с самым привлекательным дизайном. С помощью нового программного обеспечения для отслеживания взгляда эксперты оценили 40 автомобилей, наиболее продаваемых в мире.
Как составляли рейтинг? Система фиксировала модели, которые привлекали внимание скорее других и удерживали дольше всего. Также учитывалось время, необходимое участникам, чтобы сфокусироваться на определенном автомобиле, и время, в течение которого они не отводили от него взгляда, прежде чем перейти на другой объект. Сопоставив эти данные, эксперты и определили наиболее привлекательные модели.

Десятка самых привлекательных авто

В категории повседневных автомобилей (Best Looking Everyday Cars) первое место досталось BMW 3 серии. Также ТОП-10 вошли:
  • Volvo XC40,
  • Volkswagen Golf,
  • Hyundai Tucson,
  • Mercedes-Benz A-Class,
  • Toyota Yaris,
  • Land Rover Defender,
  • Audi A3,
  • MINI Cooper,
  • Nissan Qashqai.
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А вот до ТОП самых привлекательных автомобилей лакшери класса (Best Looking Luxury Cars) возглавил Porsche 911. За ним в списке разместились:
  • Lexus LC500,
  • Ferrari F40,
  • Lamborghini Urus,
  • Bugatti Veyron,
  • Mercedes-Benz AMG GT,
  • Audi R8,
  • Lotus Emira,
  • McLaren 720S,
  • BMW i8.
Среди электромобилей (Best Looking Electric Cars) чаще всего привлекает внимание Porsche Taycan. Также в десятку самых красивых электрокаров вошли:
  • Tesla Model 3,
  • MG4 EV,
  • Kia EV6,
  • MINI Electric,
  • Audi e-tron,
  • Polestar 2,
  • Vauxhall Mokka Electric,
  • Volkswagen ID.3,
  • Renault Zoe.
Каким бы привлекательным ни было авто, главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Autogeek
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