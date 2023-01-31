Какие электрокары выбирают украинцы: ТОП-15 самых популярных моделей — Finance.ua
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Какие электрокары выбирают украинцы: ТОП-15 самых популярных моделей

Личные финансы
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Какие электрокары выбирают украинцы: ТОП-15 самых популярных моделей
Какие электрокары выбирают украинцы: ТОП-15 самых популярных моделей
Аналитики портала Auto.Ria провели итоговый обзор рынка новых электромобилей в 2022 году. Как отмечают эксперты, электрокары стали не просто «перспективным направлением», но и показателем изобретательности и даже упрямства представителей украинского автомобильного сообщества. Ведь впервые во время войны спрос на «электрички» подскочил в мае: тогда причиной стали существенные проблемы с горючим.
Наивысший результат по итогам года продаж электрокаров достиг в декабре, когда отключения электроэнергии стали привычными для всех нас. Однако даже при таких обстоятельствах владельцами новых электрических легковушек в последний месяц года были 324 автомобилиста, а общее количество новых «электричек», приобретенных в прошлом году, достигло 2254 машин — и это на тысячу больше, чем купили в предвоенный 2021-й.
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Стоит отметить, что на «вторичке» спрос на электромобили тоже вырос по сравнению с предыдущим годом и превысил 11 тысяч сделок (против 7,2 тыс. в прошлом году), поэтому в целом в течение судьбоносного 2022 года парк персонального электротранспорта в Украине увеличился на 13 с лишним тысяч машин, а в общей сложности количество «электричек» на украинских дорогах составило более 45 тысяч.
Вот лидеры сегмента подержанных электромобилей, поэтому сейчас мы узнаем, какие модели имели наибольший спрос в салонах дилеров — новыми.

Самые популярные электромобили из салонов в Украине

  • Volkswagen ID.4 — 562 новых авто;
  • Honda M-NV — 240;
  • Hyundai Ioniq 5 — 131;
  • Nissan Leaf — 108;
  • BMW iX3 — 92;
  • Mercedes-Benz EQC — 81;
  • BMW iX — 79;
  • Volvo XC40 Recharge — 76;
  • Hyundai Kona Electric — 54;
  • Mercedes-Benz EQA — 53;
  • Volkswagen ID.6 — 51;
  • Mercedes-Benz EQS — 48;
  • Porsche Taycan — 47;
  • Audi e-tron — 41;
  • Audi e-tron GT — 39.
Попасть в неприятную ситуацию в пути может каждый. Чтобы вы не беспокоились, что не хватит бензина или заряда авто в пути, Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто до СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

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По материалам:
Finance.ua
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