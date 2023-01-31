Какие электрокары выбирают украинцы: ТОП-15 самых популярных моделей — Finance.ua

Какие электрокары выбирают украинцы: ТОП-15 самых популярных моделей Сегодня 21:01 — Личные финансы

Какие электрокары выбирают украинцы: ТОП-15 самых популярных моделей

Аналитики портала Auto.Ria провели итоговый обзор рынка новых электромобилей в 2022 году. Как отмечают эксперты, электрокары стали не просто «перспективным направлением», но и показателем изобретательности и даже упрямства представителей украинского автомобильного сообщества. Ведь впервые во время войны спрос на «электрички» подскочил в мае: тогда причиной стали существенные проблемы с горючим.

Наивысший результат по итогам года продаж электрокаров достиг в декабре, когда отключения электроэнергии стали привычными для всех нас. Однако даже при таких обстоятельствах владельцами новых электрических легковушек в последний месяц года были 324 автомобилиста, а общее количество новых «электричек», приобретенных в прошлом году, достигло 2254 машин — и это на тысячу больше, чем купили в предвоенный 2021-й.

Стоит отметить, что на «вторичке» спрос на электромобили тоже вырос по сравнению с предыдущим годом и превысил 11 тысяч сделок (против 7,2 тыс. в прошлом году), поэтому в целом в течение судьбоносного 2022 года парк персонального электротранспорта в Украине увеличился на 13 с лишним тысяч машин, а в общей сложности количество «электричек» на украинских дорогах составило более 45 тысяч.

Вот лидеры сегмента подержанных электромобилей, поэтому сейчас мы узнаем, какие модели имели наибольший спрос в салонах дилеров — новыми.

Самые популярные электромобили из салонов в Украине

Volkswagen ID.4 — 562 новых авто;

Honda M-NV — 240;

Hyundai Ioniq 5 — 131;

Nissan Leaf — 108;

BMW iX3 — 92;

Mercedes-Benz EQC — 81;

BMW iX — 79;

Volvo XC40 Recharge — 76;

Hyundai Kona Electric — 54;

Mercedes-Benz EQA — 53;

Volkswagen ID.6 — 51;

Mercedes-Benz EQS — 48;

Porsche Taycan — 47;

Audi e-tron — 41;

Audi e-tron GT — 39.

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