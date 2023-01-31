Украинцы в прошлом году продавали авто на $22 миллиарда: самые популярные бренды — Finance.ua

Украинцы в прошлом году продавали авто на $22 миллиарда: самые популярные бренды
Абсолютное большинство автомобилей на рынке сегодня продается в интернете. Эксперты Института исследований авторынка исследовали активность продавцов, определили финансовый объем авторынка в прошлом 2022 году, а также описали ситуацию в регионах и составили рейтинг брендов по суммарной стоимости авто в продаже.
Динамика онлайн авторынка
В течение 2022 года украинцы опубликовали в интернете более 2,6 миллиона объявлений о продажах подержанных легковушек. Суммарно эти машины стоили $22,19 миллиарда, и именно этот показатель можно считать финансовым объемом вторичного автомобильного рынка в Украине в прошлом году.
Наибольшее как количество, так и суммарная стоимость легковых автомобилей в объявлениях зафиксирована в мае: тогда украинский авторынок находился на пике активности в результате действия так называемого «нулевого» растаможивания. За этот месяц продавцы опубликовали более 277 тысяч объявлений, а обошлись эти автомобили в $2,5 миллиарда.
После возвращения налогов на импорт активность продаж авто в интернете несколько снизилась. Худшим месяцем в этом плане, если не учитывать стрессовый март, оказался ноябрь: тогда опубликовали только 192,4 тысячи объявлений продаж, суммарной стоимостью $1,5.
В целом динамика онлайн авторынка по количеству объявлений синхронно повторяет финансовые показатели: чем больше количество объявлений — тем больше суммарная стоимость авто в объявлениях.
В каких регионах больше всего продавали авто онлайн
Больше всего объявлений в 2022 году разместили в Киевской области и Киеве (438,9 тыс.). Таким образом, автомобильный рынок столицы и Киевщины даже во время войны составил $5,3 миллиарда — именно столько суммарно стоили эти легковушки.
На втором месте разместилась Львовская область: 238,1 тыс. объявлений и суммарная стоимость в $2,1 миллиарда. Третью позицию заняла Днепропетровская область (203 тысячи объявлений и суммарная стоимость 1,7 миллиарда).
Четвертое место заняла Одесщина: там украинцы в течение 2022 года в интернете разместили 175,6 тысячи объявлений о продажах легковушек с пробегом, которые суммарно стоили $1,7 миллиарда.
Замыкает первую пятерку Ивано-Франковская область со 128 тысячами объявлений и суммарной стоимостью этих автомобилей в $1 миллиард.
Меньше всего предложений продажи зафиксировали в Луганской (18,5 тыс. суммарной стоимостью $144,8 миллиона), Херсонской (18,5 тыс. суммарной стоимостью $123,2 миллиона), Кировоградской (46,4 тыс., $303,7 миллиона), Донецкой (48,5 тыс., $295,2 миллиона) и Николаевской (49,1 тыс., $288,3 миллиона) областях. То есть, наименьшей активность ситуации оказалась в пострадавших от войны регионах или на территории которых идут активные боевые действия.
Авто каких брендов самые дорогие, а каких — больше всего
В 2022 году самая большая суммарная стоимость оказалась у бренда Volkswagen: $2,6 миллиарда. На втором месте разместилось BMW, а на третьем — Mercedes-Benz. В пятерку вошли также Toyota и Audi.
Десятка авто по самой высокой суммарной стоимости в объявлениях о продаже:
- Volkswagen — $2,6 млрд;
- BMW — $1,8 млрд;
- Mercedes-Benz — $1,8 млрд;
- Toyota — $1,5 млрд;
- Audi — $1,4 млрд;
- Ford — $1,1 млрд;
- Renault — $1 млрд;
- Skoda — $1 млрд;
- Nissan — $0,9 млрд;
- Hyundai — $0,9 млрд.
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В результате наибольшего количества объявлений Volkswagen обошел более дорогие премиум бренды по суммарной стоимости авто в продаже. Однако уже второй бренд по количеству объявлений, размещавшихся в интернете в прошлом году — российско-советский ВАЗ — в рейтинг автомобилей с наибольшей суммарной стоимостью не вошел. Хотя украинцы и разместили почти 270 тысяч объявлений в течение года, из-за их низкой стоимости (в среднем $1300) их совокупная стоимость составила всего $495 миллионов.
Десятка авто по наивысшему количеству объявлений о продаже:
- Volkswagen — 295,5 тыс.;
- ВАЗ — 269,1 тыс.;
- Renault — 151,4 тыс.;
- Opel — 143 тыс.;
- Ford — 138,7 тис.;
- Skoda — 126 тыс.;
- Mercedes-Benz — 125,2 тыс.;
- BMW — 124,6 тыс.;
- Audi — 106,3 тыс.;
- Toyota — 96,6 тыс.
ТОП-10 самых дорогих брендов по средней стоимости
Самым дорогим брендом в 2022 году оказался Rolls-Royce. Второе место заняла Lamborghini, а третье — Aston Martin.
В топ-10 самых дорогих марок в Украине, которые продавали в интернете в 2022 году, вошли:
- Rolls-Royce — середня ціна $410 000;
- Lamborghini — в среднем стоили $351 450;
- Aston Martin — $193 545;
- McLaren — $160 000;
- Rivian — $159 999;
- Hongqi — $117 900;
- Morgan — $114 465;
- Ferrari — $99 800;
- Maybach — $93 000;
- Lotus — $70 000.
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