Украинцы в прошлом году продавали авто на $22 миллиарда: самые популярные бренды — Finance.ua

Украинцы в прошлом году продавали авто на $22 миллиарда: самые популярные бренды Сегодня 08:02 — Личные финансы

Украинцы в прошлом году продавали авто на $22 миллиарда: самые популярные бренды

Абсолютное большинство автомобилей на рынке сегодня продается в интернете. Эксперты Института исследований авторынка исследовали активность продавцов, определили финансовый объем авторынка в прошлом 2022 году, а также описали ситуацию в регионах и составили рейтинг брендов по суммарной стоимости авто в продаже.

Динамика онлайн авторынка

В течение 2022 года украинцы опубликовали в интернете более 2,6 миллиона объявлений о продажах подержанных легковушек. Суммарно эти машины стоили $22,19 миллиарда, и именно этот показатель можно считать финансовым объемом вторичного автомобильного рынка в Украине в прошлом году.

Наибольшее как количество, так и суммарная стоимость легковых автомобилей в объявлениях зафиксирована в мае: тогда украинский авторынок находился на пике активности в результате действия так называемого «нулевого» растаможивания. За этот месяц продавцы опубликовали более 277 тысяч объявлений, а обошлись эти автомобили в $2,5 миллиарда.

После возвращения налогов на импорт активность продаж авто в интернете несколько снизилась. Худшим месяцем в этом плане, если не учитывать стрессовый март, оказался ноябрь: тогда опубликовали только 192,4 тысячи объявлений продаж, суммарной стоимостью $1,5.

В целом динамика онлайн авторынка по количеству объявлений синхронно повторяет финансовые показатели: чем больше количество объявлений — тем больше суммарная стоимость авто в объявлениях.

В каких регионах больше всего продавали авто онлайн

Больше всего объявлений в 2022 году разместили в Киевской области и Киеве (438,9 тыс.). Таким образом, автомобильный рынок столицы и Киевщины даже во время войны составил $5,3 миллиарда — именно столько суммарно стоили эти легковушки.

На втором месте разместилась Львовская область: 238,1 тыс. объявлений и суммарная стоимость в $2,1 миллиарда. Третью позицию заняла Днепропетровская область (203 тысячи объявлений и суммарная стоимость 1,7 миллиарда).

Четвертое место заняла Одесщина: там украинцы в течение 2022 года в интернете разместили 175,6 тысячи объявлений о продажах легковушек с пробегом, которые суммарно стоили $1,7 миллиарда.

Замыкает первую пятерку Ивано-Франковская область со 128 тысячами объявлений и суммарной стоимостью этих автомобилей в $1 миллиард.

Меньше всего предложений продажи зафиксировали в Луганской (18,5 тыс. суммарной стоимостью $144,8 миллиона), Херсонской (18,5 тыс. суммарной стоимостью $123,2 миллиона), Кировоградской (46,4 тыс., $303,7 миллиона), Донецкой (48,5 тыс., $295,2 миллиона) и Николаевской (49,1 тыс., $288,3 миллиона) областях. То есть, наименьшей активность ситуации оказалась в пострадавших от войны регионах или на территории которых идут активные боевые действия.

Авто каких брендов самые дорогие, а каких — больше всего

В 2022 году самая большая суммарная стоимость оказалась у бренда Volkswagen: $2,6 миллиарда. На втором месте разместилось BMW, а на третьем — Mercedes-Benz. В пятерку вошли также Toyota и Audi.

Десятка авто по самой высокой суммарной стоимости в объявлениях о продаже:

Volkswagen — $2,6 млрд; BMW — $1,8 млрд; Mercedes-Benz — $1,8 млрд; Toyota — $1,5 млрд; Audi — $1,4 млрд; Ford — $1,1 млрд; Renault — $1 млрд; Skoda — $1 млрд; Nissan — $0,9 млрд; Hyundai — $0,9 млрд.

Читайте также Какие двигатели авто выбирали украинцы в 2022 году

В результате наибольшего количества объявлений Volkswagen обошел более дорогие премиум бренды по суммарной стоимости авто в продаже. Однако уже второй бренд по количеству объявлений, размещавшихся в интернете в прошлом году — российско-советский ВАЗ — в рейтинг автомобилей с наибольшей суммарной стоимостью не вошел. Хотя украинцы и разместили почти 270 тысяч объявлений в течение года, из-за их низкой стоимости (в среднем $1300) их совокупная стоимость составила всего $495 миллионов.

Десятка авто по наивысшему количеству объявлений о продаже:

Volkswagen — 295,5 тыс.; ВАЗ — 269,1 тыс.; Renault — 151,4 тыс.; Opel — 143 тыс.; Ford — 138,7 тис.; Skoda — 126 тыс.; Mercedes-Benz — 125,2 тыс.; BMW — 124,6 тыс.; Audi — 106,3 тыс.; Toyota — 96,6 тыс.

ТОП-10 самых дорогих брендов по средней стоимости

Самым дорогим брендом в 2022 году оказался Rolls-Royce. Второе место заняла Lamborghini, а третье — Aston Martin.

В топ-10 самых дорогих марок в Украине, которые продавали в интернете в 2022 году, вошли:

Rolls-Royce — середня ціна $410 000; Lamborghini — в среднем стоили $351 450; Aston Martin — $193 545; McLaren — $160 000; Rivian — $159 999; Hongqi — $117 900; Morgan — $114 465; Ferrari — $99 800; Maybach — $93 000; Lotus — $70 000.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.