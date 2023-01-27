Растаможка авто «переедет» в «Дія»: украинцам готовят новую формулу — Finance.ua

Растаможка авто «переедет» в «Дія»: украинцам готовят новую формулу Сегодня 09:01 — Личные финансы

Формула расчета налогов при растаможке авто, Зображення: @getmantsevdanil

Украинцам могут разрешить растаможивать автомобили через «Дія» — по измененной формуле. Рассмотрение соответствующих законопроектов в Верховной Раде ожидается уже в феврале. В Минцире же утверждают, что растаможка автомобилей через «Дія» станет одной из самых важных антикоррупционных реформ в таможенной отрасли.

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«На ближайшем заседании нашего Комитета будут, наконец, рассмотрены законопроекты № 7466 и 7468 о растаможивании автомобилей через „Дія“. Будет вынесена на рассмотрение парламента доработанная версия обеих инициатив. Рассмотрение в Раде планируется уже в феврале», — говорится в сообщении.

Что предусматривают законопроекты

Документы о растаможивании авто через «Дія» были зарегистрированы в ВР еще в июне 2022 года. Так, законопроект № 7466 предусматривает, что за растаможку больше не будет учитываться стоимость транспортного средства. То есть формула изменится.

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«Формула расчета будет состоять из следующих показателей: возраста, типа и объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства», — сообщал представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук. То есть пенсионный сбор за растаможку авто (3-5% в зависимости от стоимости автомобиля) планируется отменить.

Законопроект № 7468 устанавливает правила онлайн-растаможки. Как рассказали ранее в Кабмине, прежде всего речь идет о том, что:

в «Дія» нужно будет ввести VIN-код авто, и система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;

размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристиками автомобиля: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;

после растаможки в «Дія» можно будет и зарегистрировать авто;

на подачу документов требуется не более 5 минут.

Антикоррупционная реформа

В Минцифре же утверждают, что растаможка автомобилей через «Дія» станет одной из самых важных антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. В первую очередь, из-за устранения возможности манипулирования ценой автомобиля.

«Это одна из самых важных антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Благодаря цифровизации всех процессов мы устраняем возможность манипулировать ценой авто при растаможке», — объяснил глава министерства Михаил Федоров.

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Обозреватель По материалам:

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