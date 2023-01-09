Покупка авто и мотоцикла во время войны: правила оформления — Finance.ua

Покупка авто и мотоцикла во время войны: правила оформления
Война полностью изменила жизнь украинцев. В ходе ведения боевых действий многие жители Украины лишились своего имущества, в том числе домов и личного транспорта. С одной стороны, возросла потребность в транспортных средствах, к тому же не только у частных лиц, но и волонтеров, благотворительных организаций и самих военных. С другой стороны, требуя денег и стремясь покинуть пределы страны, некоторые пытаются избавиться от своего авто или мотоцикла, опасаясь, что он может быть поврежден или потерян в результате обстрелов или мародерских действий. В настоящее время авторынки разных городов Украины полны предложений по продаже как новых автомобилей, так и подержанной автомототехники.
Чтобы урегулировать спрос и предложение, государство позаботилось о том, чтобы растаможить авто или мотоцикл, ввезенные из-за границы, стало проще. Кроме того, изменились и правила регистрации техники. Детальнее о них рассказали эксперты Укравтопрома.
Изменения в регистрации
Основное послабление по этому вопросу касается сроков. Если раньше регистрировать мотоцикл приходилось в течение 10 дней со дня растаможки или приобретения, то этот срок продлен до 90 дней со дня отмены военного положения в стране. Такое новшество зафиксировано постановлением КМУ № 190 от 4 марта 2022 года.
Продажа и покупка автомобилей или мотоциклов не запрещена, однако зарегистрировать право собственности нового владельца можно будет позже. Это важный момент, позволяющий не подвергать угрозе жизнь и здоровье как сотрудников сервисных центров МВД, так и самих владельцев техники.
Где проходить процедуру перерегистрации авто или мотоцикла
Несмотря на то, что боевые действия на территории Украины продолжаются, некоторые сервисные центры все равно приступили к работе. При оформлении договора купли-продажи авто пройти его перерегистрацию можно в любом действующем сервисном центре МВД. Исключение составляет структуры, расположенные на временно оккупированных территориях, в Луганской и Донецкой областях, а также на территории АР Крым.
Необходимые документы
Для регистрации транспортного средства необходимо иметь набор документов:
- id-карта или гражданский паспорт Украины;
- ИНН;
- транспортные документы;
- правоустанавливающие документы, свидетельствующие о праве собственности;
- документ об оценочной стоимости транспорта;
- справка о снятии с учета; другие документы по требованию.
Если регистрируется техника, завезенная из-за границы, потребуется также сертификат соответствия экостандартам и документы, выданные таможенной службой — декларация, акт осмотра. Важно также предоставить на осмотр и сам транспорт.
Больше новшеств
С 14 декабря вводятся изменения по экспертному исследованию автомототехники. Оно выделяется в отдельную процедуру, проводимую до обращения за перерегистрацией транспортного средства (ТС). Такое новшество позволяет провести регистрацию транспортного средства онлайн, ведь осмтор ТС — это единственный момент, который невозможно было провести дистанционно.
Теперь процесс разделен на два этапа: обращение в Экспертный центр МВД и оформление заключения о состоянии ТС; посещение сервисного центра по регистрации (перерегистрации) или выполнению этого действия онлайн.
Вывод государственной экспертной службы МВД необходимо иметь в следующих случаях:
- восстановление регистрационного свидетельства ТС, выданного до 01.09.2019; перерегистрация ТС при смене собственника;
- регистрация подержанного авто, ввезенного в Украину из-за границы;
- смена владельца ТС в связи с наследованием, если предыдущему (умершему) владельцу свидетельство оформлялось до 01.09.2019.
Еще одно важное новшество касается документов. Теперь цифровое е-свидетельство о регистрации ТС и е-удостоверение водителя не только действительны так же, как и физический носитель, а могут стать единственными документами, позволяющими управлять автомобилем. То есть, физический носитель можно не заказывать.
Сколько стоит и длится процедура перерегистрации
При переоформлении транспортного средства придется оплатить бланк свидетельства и услугу, а также стоимость номерного знака.
Не отменяется также сбор на государственное пенсионное страхование. При первой регистрации легкового транспортного средства его размер будет зависеть от оценочной стоимости машины:
- не превышает или равно 442 860 грн — уплачивается 3%;
- более 442 860 грн, но не превышает или равно 778 360 грн — уплачивается 4%;
- более 778 360 грн — оплачивается 5%.
Перерегистрация занимает один рабочий день. Однако если у сотрудников сервисного центра возникают дополнительные вопросы или оказывается нехватка документов, срок может быть увеличен.
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