В Украину в 2022 году ввезли более полумиллиона авто: марки и средний возраст — Finance.ua

В Украину в 2022 году ввезли более полумиллиона авто: марки и средний возраст Сегодня 19:09 — Личные финансы

В Украину в 2022 году ввезли более полумиллиона авто: марки и средний возраст

В Опендатаботе выяснили , как полномасштабная война повлияла на рынок авто в Украине.

В 2022 году в Украину ввезли 534 866 автомобилей. Это на 60% меньше, чем в прошлом. Фактически количество ввозимых машин «откатилось» до показателей ковидного 2020 года.

Наибольшее количество автомобилей ввезли в мае-июне — в период, когда действовали льготные ставки на растаможку. Так, в мае было ввезено 94 тысячи авто, а в июне — 103 тысячи. С 1 июля, когда завершило действие «нулевое растаможивание», импорт автомобилей снизился.

Как пишут аналитики, такой «антирекорд» ожидаемо произошел в первый месяц полномасштабного вторжения россии. Тогда в Украину было ввезено менее 10 тысяч автомобилей.

Нулевые ставки растаможки должны помочь людям, оставшимся без автомобилей вследствие вооруженной агрессии россии, приобрести недорогую машину — чаще всего это уже бывшие в употреблении автомобили. Кроме того, нулевое растаможивание должно было удешевить закупку волонтерами авто для ВСУ.

Побочным результатом стал рост среднего возраста ввозимого в Украину автомобиля на 2 года. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Так, если еще в 2020 году ввозили девятилетние авто, в 2021 году машины «постарели» на год, то в 2022 году 67% ввозимых подержанных машин старше 10 лет.

В среднем возраст ввезенных в 2022 в Украину авто достиг 12,3 года. Есть мнение, что такое устаревание автопарка украинцев негативно отражается на безопасности на дорогах. Однако статистика не подтверждает этот тезис. Так, по данным Национальной полиции, за весь 2021 год из-за управления неисправным транспортным средством зафиксировано 58 ДТП. Это 0,2% от общего количества аварий в стране за год.

Самым популярным брендом года среди легковых автомобилей стал Volkswagen. В топ-3 востребованных автомобилей попали также Renault и Ford. Что касается моделей, украинцы предпочитали VOLKSWAGEN PASSAT, Volkswagen Golf и Skoda Octavia.

Среди грузовых автомобилей чаще всего ввозили Renault, MAN и DAF.

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