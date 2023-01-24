Какие двигатели авто выбирали украинцы в 2022 году — Finance.ua
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Какие двигатели авто выбирали украинцы в 2022 году

Личные финансы
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Какие двигатели авто выбирали украинцы в 2022 году
Какие двигатели авто выбирали украинцы в 2022 году
В прошлом году на автомобили с бензиновыми двигателями пришлось 57% рынка новых легковых автомобилей. Годом ранее именно такие автомобили выбирали 63% покупателей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«Доля гибридов и электромобилей на украинском рынке новых легковушек растет на фоне уменьшения популярности авто, работающих исключительно на углеводородном топливе», — говорится в сообщении.

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За год на 1% уменьшилась доля «дизелей» — 23% против 24%. Автомобили с ГБО также потеряли 1 п.п. — только 1% покупателей в прошлом году приобрели авто на газу. В то же время доля гибридов выросла с 10% в 2021 году до 13% в 2022 году. Электромобиль выбрали 6% покупателей новых авто (в 2021 году — 1%).
Самые популярные модели авто:
  • самым популярным бензиновым авто в 2022 году было Toyota RAV-4;
  • среди дизельных легковушек первенство у Renault Duster;
  • лидер в сегменте гибридов — Toyota RAV4 Hybrid;
  • на рынке новых электромобилей наиболее востребованным оказался Volkswagen ID.4;
  • в регистрациях новых авто на газе первенство у Renault Duster.
Отметим, что водителю важно иметь страхование авто на случай повреждения или угона. Оформление каско добровольное и не входит в список обязательных страховок в Украине. Но это страхование, предусматривающее покрытие расходов, связанных с разными рисками. А каско на Finance.ua — это когда оставляешь 1 заявку и получаешь 5 выгодных предложений:

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По материалам:
Finance.ua
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