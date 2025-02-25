Рада поддержала постановление о проведении выборов президента после окончания войны — Finance.ua

Рада поддержала постановление о проведении выборов президента после окончания войны Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Рада поддержала постановление о проведении выборов президента после окончания войны

Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада проголосовала за постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения. Накануне за него уже голосовали, но одобрить не смогли.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, по его словам, 268 нардепов проголосовали за постановление № 13 041 «Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии рф».

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Железняк привел отрывки из документа, в котором говорится, что ответственным за невозможность провести выборы в Украине, которые признало бы международное сообщество, является российский лидер владимир путин.

Также в постановлении говорится, что украинский народ и Верховная Рада не подвергает сомнению мандат президента Владимира Зеленского, ведь его избрали «на свободных, прозрачных, демократических выборах».

В то же время, «украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны», однако только после достижения «всеохватывающего, справедливого и устойчивого мира для Украины», говорится в тексте документа.

«Парламент… акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что президент… Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», — отмечается в заявлении.

Также депутаты призвали международное сообщество объединить усилия с целью достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии рф против Украины.

«Только установление справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства», — отмечается в документе.

Заметим, накануне, 24 февраля, парламент тоже голосовал за это постановление, однако тогда для его принятия не хватило голосов.

Діло По материалам:

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