Соглашение с США: Зеленский заявил, что не будет подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев — Finance.ua
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Соглашение с США: Зеленский заявил, что не будет подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев

Казна и Политика
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Соглашение с США: Зеленский заявил, что не будет подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев
Соглашение с США: Зеленский заявил, что не будет подписывать то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев
За три года полномасштабной войны Украина получила $100 млрд помощи от США, а не $500 млрд, о которых ранее заявил американский президент Дональд Трамп.
Об этом на пресс-конференции сказал Владимир Зеленский.
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Президент подчеркнул, что даже эти $100 млрд он не готов признавать долгом. Потому что он договаривался с экспрезидентом США Джо Байденом и американским Конгрессом, что средства, которые предоставляла страна, — это гранты, а не деньги в долг.
«$100 миллиардов пособий от Соединенных Штатов. Не 500, не 350, не 250, не 700 — 100 [миллиардов долларов] Украина получила. И мы за это очень благодарны. И счет этой войны на сегодняшний день $320 миллиардов: $120 — Украина, $100 — Европа. […] И $100 [миллиардов] - США. Так выглядит экономика этой войны», — сказал Владимир Зеленский.

Переговоры с Трампом и гарантии безопасности

Президент подчеркнул, что он хочет диалога с Трампом и не будет подписывать то, что будут «выплачивать 10 поколений украинцев».
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Владимир Зеленский заявил, что главным пунктом соглашения должны стать четкие гарантии безопасности Украины.
США считают, что это соглашение является гарантией безопасности, но в нем должно быть написано об этом, заявил президент Зеленский.
Он сказал, что соглашение между Украиной и США должно быть «приятным» для обеих сторон. Иначе если соглашение для какой-то из сторон «неприятно», то это не партнерские отношения.
Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон потратил $350 миллиардов на поддержку Украины в войне с россией. Однако эта цифра значительно превышает официальные данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы США, отслеживающей ассигнование США в Украине.

Сделка Трампа по недрам Украины: стоит ли над этим думать?

По материалам:
theБабель
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