Соглашение о недрах: президент поручил СБУ расследовать утечку предложения США — СМИ Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины расследовать утечку последнего предложения США по соглашению о полезных ископаемых, в том числе с использованием тестов на полиграфе.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Проверки на полиграфе

Источники издания заявили, что тесты на детекторе лжи проводили среди сотрудников нескольких министерств, но отказались предоставить дополнительные подробности или уточнить, сколько человек допросили.

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«Расследование проводится на фоне обострения напряженности между Киевом и администрацией Трампа по условиям предлагаемого соглашения по критически важным минеральным ресурсам и энергетическим активам», — говорится в издании.

Как пишет Financial Times, в офисе президента Украины отказались от комментариев. В заявлении Службы безопасности говорится, что она работает в рамках закона по защите безопасности Украины и хранит определенные детали своей деятельности в тайне.

Отмечается, что тесты на полиграфе противоречивы, и научное обоснование их применения ставится под сомнение, но украинские правоохранительные органы часто используют их для уголовных расследований и проверки иностранцев, желающих вступить в армию.

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По данным издания, расследование было инициировано после того, как 26 марта депутат Ярослав Железняк обнародовал подробности проекта соглашения, ссылаясь на якобы оказавшуюся у него на руках копию. На следующий день Financial Times также опубликовала содержание документа, который получил отдельно.

Комментируя утечку 28 марта, Зеленский на брифинге для Financial Times заявил: «Мне интересно, кто передает эту информацию».

УНН По материалам:

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