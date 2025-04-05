Индекс ожиданий деловой активности впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень — Finance.ua

Индекс ожиданий деловой активности впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень Сегодня 13:13 — Казна и Политика

Индекс ожиданий деловой активности впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень, Фото: freepik

Украинский бизнес в марте 2025 улучшил оценку собственной экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень, достигнув 51,8 пункта (против 46,9 в феврале и 52.0 в марте 2024 года).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Что повлияло на оптимизм бизнеса

Драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были устойчивый потребительский спрос, наращивание производства, поступление международной финансовой помощи, стабилизация энергообеспечения, а также сезонный фактор.

Несмотря на гибкость, оптимизм и адаптивность бизнеса к сложным условиям полномасштабной войны сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

Предприятия торговли оптимистичнее всего оценили результаты своей деятельности с секторальным индексом 54.0 благодаря достаточному предложению товаров и постоянному спросу.

Компании ожидают увеличения товарооборота и закупок, хотя прогнозируют снижение маржи.

Читайте также Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025

Промышленность показала рост секторального индекса до 53.1, ожидая увеличения объемов производства, заказов и запасов сырья, хотя и выражает пессимизм по поводу остатков готовой продукции.

Строительные предприятия улучшили свои оценки до 52.9 из-за сезонного фактора. Они планируют увеличить закупки материалов, объемы строительства и заказы, а также расширить использование услуг подрядчиков.

Сфера услуг продемонстрировала самые сдержанные оценки с индексом 48.8 из-за дефицита кадров и роста затрат, но впервые за длительное время ожидает увеличения объема услуг.

Читайте также Бизнес предлагает создать реестр лицензированных продавцов алкоголя, табака и других подакцизных товаров

Что касается ценовых ожиданий, то промышленность и сфера услуг прогнозируют меньшее увеличение цен, тогда как строительство и торговля сохраняют высокие инфляционные ожидания.

На рынке труда наблюдается умеренное улучшение: строители планируют увеличение персонала, промышленники снизили негативные прогнозы, а торговля и сфера услуг ожидают незначительного сокращения штата.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.