Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025 — Finance.ua
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Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025

Фондовый рынок
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Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025
Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025
На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, состоявшуюся 28 марта в Киеве, выбирали и лучшего руководителя розничного бизнеса.
В этой номинации приняли участие 10 руководителей розничного бизнеса, благодаря чьим идеям, решениям и управленческому опыту банк достиг хороших показателей за 2024 год в розничном бизнесе.
ТОП-3 лидеров в этом году:
  • «бронзу» получил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
  • «серебро» — у заместителя Председателя Правления Райффайзен Банка Себастиана Рубайа.
  • главная награда премии — в руках у заместителя Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу Дмитрия Полищука.
Среди достижений Дмитрия Полищука в должности руководителя розничного бизнеса:
  • в 2024 году привлечено 770 тысяч новых клиентов, что в 1,6 раза больше, чем прирост в 2023 году;
  • общий портфель активных карт вырос на +18% за год, что на 10% выше рынка. При этом объем продаж кредитов вырос в +1,7 раза по сравнению с 2023 — выдали 49,5 млрд грн потребительских кредитов;
  • количество уникальных активных пользователей мобильного банка возросло до 1,8 млн (90% активных клиентов);
  • также по результатам исследования компании CBR — доля пользователей, оценивающих мобильное приложение ПУМБ на 9−10, достигает 80%. Это самый высокий показатель на рынке среди мобильных приложений Украины.
В общем лучших определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:
  • победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
1 место — Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу;
2 место — Себастиан Рубай, заместитель Председателя Правления Райффайзен Банк;
3 место — Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка;
4 место — Олег Клименко, член Правления АО «ОТП БАНК», ответственный за развитие розничного бизнеса;
5 место — Инна Тютюн, член правления, руководитель блоков розничного бизнеса и ІТ Sense Bank.
  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
1 место — Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу;
2 место — Себастиан Рубай, заместитель Председателя Правления Райффайзен Банк;
3 место — Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка;
4 место — Екатерина Мелеш, директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр;
5 место — Дмитрий Мусиенко, член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
1 место — Владимир Малый, член Правления, Директор по развитию бизнеса Идея Банка;
2 место — Дмитрий Мусиенко, член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка;
3 место — Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу;
4 место — Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанк;
5 место — Инна Тютюн, член правления, руководитель блоков розничного бизнеса и ІТ Sense Bank.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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