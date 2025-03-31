Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025 — Finance.ua

Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025 Сегодня 19:20 — Фондовый рынок

Избран лучший руководитель розничного бизнеса: FinAwards 2025

На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, состоявшуюся 28 марта в Киеве, выбирали и лучшего руководителя розничного бизнеса

В этой номинации приняли участие 10 руководителей розничного бизнеса, благодаря чьим идеям, решениям и управленческому опыту банк достиг хороших показателей за 2024 год в розничном бизнесе.

ТОП-3 лидеров в этом году:

«бронзу» получил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

«серебро» — у заместителя Председателя Правления Райффайзен Банка Себастиана Рубайа .

Правления Райффайзен Банка главная награда премии — в руках у заместителя Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу Дмитрия Полищука.

Среди достижений Дмитрия Полищука в должности руководителя розничного бизнеса:

в 2024 году привлечено 770 тысяч новых клиентов, что в 1,6 раза больше, чем прирост в 2023 году;

общий портфель активных карт вырос на +18% за год, что на 10% выше рынка. При этом объем продаж кредитов вырос в +1,7 раза по сравнению с 2023 — выдали 49,5 млрд грн потребительских кредитов;

количество уникальных активных пользователей мобильного банка возросло до 1,8 млн (90% активных клиентов);

также по результатам исследования компании CBR — доля пользователей, оценивающих мобильное приложение ПУМБ на 9−10, достигает 80%. Это самый высокий показатель на рынке среди мобильных приложений Украины.

В общем лучших определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:

победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):

1 место — Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу;

2 место — Себастиан Рубай, заместитель Председателя Правления Райффайзен Банк;

3 место — Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка;

4 место — Олег Клименко, член Правления АО «ОТП БАНК», ответственный за развитие розничного бизнеса;

5 место — Инна Тютюн, член правления, руководитель блоков розничного бизнеса и ІТ Sense Bank.

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):

1 место — Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу;

2 место — Себастиан Рубай, заместитель Председателя Правления Райффайзен Банк;

3 место — Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка;

4 место — Екатерина Мелеш, директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр

5 место — Дмитрий Мусиенко, член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):

1 место — Владимир Малый, член Правления, Директор по развитию бизнеса Идея Банка

2 место — Дмитрий Мусиенко, член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка;

3 место — Дмитрий Полищук, заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу;

4 место — Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанк

5 место — Инна Тютюн, член правления, руководитель блоков розничного бизнеса и ІТ Sense Bank.

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