Плата за землю пополнила местные бюджеты на 6,6 млрд грн за два месяца — Finance.ua

Плата за землю пополнила местные бюджеты на 6,6 млрд грн за два месяца
В январе-феврале 2025 года поступления платы за землю в местные бюджеты составили более 6,6 млрд грн. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
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Отмечается, что налогоплательщики направили в местные бюджеты на 0,75 млрд грн больше на развитие общин, чем в соответствующий период 2024 года, когда поступления составляли 5,85 млрд грн.
Наибольшую долю поступлений — 90% или почти 5,97 млрд грн — обеспечили юридические лица. Это на 12,69% или 0,67 млрд грн больше, чем в прошлом году за соответствующий период.
Физлица заплатили 0,63 млрд грн, что соответствует аналогичному показателю за тот же период предыдущего года.
Лидерами по уплате налога стали:
- Днепропетровская область (1,16 млрд грн);
- город Киев (1,01 млрд грн);
- Львовская область (461,61 млн грн).
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