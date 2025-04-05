Плата за землю пополнила местные бюджеты на 6,6 млрд грн за два месяца — Finance.ua

Плата за землю пополнила местные бюджеты на 6,6 млрд грн за два месяца Сегодня 20:13 — Казна и Политика

Плата за землю пополнила местные бюджеты на 6,6 млрд грн за два месяца

В январе-феврале 2025 года поступления платы за землю в местные бюджеты составили более 6,6 млрд грн. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Отмечается, что налогоплательщики направили в местные бюджеты на 0,75 млрд грн больше на развитие общин, чем в соответствующий период 2024 года, когда поступления составляли 5,85 млрд грн.

Наибольшую долю поступлений — 90% или почти 5,97 млрд грн — обеспечили юридические лица. Это на 12,69% или 0,67 млрд грн больше, чем в прошлом году за соответствующий период.

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Физлица заплатили 0,63 млрд грн, что соответствует аналогичному показателю за тот же период предыдущего года.

Лидерами по уплате налога стали:

Днепропетровская область (1,16 млрд грн);

город Киев (1,01 млрд грн);

Львовская область (461,61 млн грн).

Укрінформ По материалам:

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