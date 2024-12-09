Депутаты планируют увеличить штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью — Finance.ua

Депутаты планируют увеличить штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью Сегодня 09:45 — Личные финансы

Депутаты планируют увеличить штрафы за парковку на местах для людей с инвалидностью, Фото: shpalta.media

Учитывая реалии последствий полномасштабной войны, паркомест для людей с инвалидностью вскоре может стать больше.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, транспортная инфраструктура крупных городов и особенно столицы пока не рассчитана на реальное количество авто и реальную потребность в парковочных местах. Следовательно, ситуация с парковкой авто в местах, которые для этого не предусмотрены, становится все хуже. Как следствие, жители городов паркуются в неназначенных для этого местах и ​​особенно на местах для парковки людей с инвалидностью.

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«Чтобы как-то исправлять эту ситуацию, в новых государственных строительных нормах, которые начали действовать еще до войны, было предусмотрено увеличение паркомест при возведении объектов жилой недвижимости. Но застройщики, пытающиеся уменьшить свои расходы, иногда эту норму игнорируют. Следовательно — паркомест недостаточно, и люди вынуждены парковаться там, где могут. Например, на местах, предназначенных для людей с инвалидностью», — объяснила глава комитета градостроительства.

Как планируют решать проблему:

За счет увеличения штрафов для нарушителей. За счет усовершенствования законодательства об ответственности за проектирование жилых домов и инфраструктуры с ненадлежащим обеспечением паркомест.

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«Нести реальную ответственность должны как те, кто строит дома без нужного количества паркомест, так и те, кто вследствие этого паркуется не там, где нужно. Сейчас штрафы могут составлять до 2 тыс. гривен. Но как показывает практика, этого мало. В то же время нам следует позаботиться и об увеличении количества паркомест для людей с инвалидностью. В комплексе это будет способствовать решению проблемы», — уверена Шуляк.

Она подчеркнула, что последние два шага должны реализоваться в ближайшие годы, поскольку из-за войны количество людей с инвалидностью неуклонно растет, так что остро стоит потребность в создании безбарьерной среды. В частности, в возможности запарковаться.

Глава комитета градостроительства также отметила, что в ближайшее время в парламенте будет рассмотрен новый законопроект, цель которого — упорядочить правила размещения в Украине МАФов и парковок и условий получения разрешений на это. Соответствующий проект закона № 10 308 зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2023 года.

Напомним, в приложении Киев Цифровой ввели сервис удобной бесплатной парковки для Защитников и Защитниц. В частности, в пользовательском профиле появился новый раздел — «Социальный статус». В нем жители могут подтвердить свои данные и получить преимущества. Сделать это можно только с подтвержденным аккаунтом через «Дія» или BankID.

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Если вы припарковали авто в неположенном месте, то будьте готовы к штрафу

340 грн — вы заплатите за нарушение правил остановки и стоянки. Этот же штраф касается парковки в местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;

680 грн — за создание препятствий дорожному движению или угрозу безопасности;

700 грн в первой парковочной зоне, 500 грн во второй и 100 грн в третьей — за неоплаченную парковку. Штраф равен двадцатикратному размеру почасового тарифа.

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