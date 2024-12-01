Размер пенсии по инвалидности 3 группы в декабре 2024 года: какие будут выплаты — Finance.ua
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Размер пенсии по инвалидности 3 группы в декабре 2024 года: какие будут выплаты

Личные финансы
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Размер пенсии по инвалидности 3 группы в декабре 2024 года: какие будут выплаты
Размер пенсии по инвалидности 3 группы в декабре 2024 года: какие будут выплаты
Люди со статусом лиц с инвалидностью могут получать пенсию от государства, даже если не достигли пенсионного возраста. Размер такой социальной выплаты зависит от нескольких факторов, в том числе от группы инвалидности. Какая пенсия по инвалидности в Украине предусмотрена при наличии 3 группы и что нужно, чтобы оформить пособие — рассказываем далее.

Какая пенсия по инвалидности для 3 группы

Чтобы получать денежное пособие от государства, украинцам с третьей группой инвалидности нужно иметь страховой стаж от 1 до 14 лет, говорится в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статьи 30−35). Пенсия по инвалидности рассчитывается в процентах к размеру пенсии по возрасту и составит 50% от нее.
То есть каждому человеку с 3 группой инвалидности, которая обращается за помощью, сначала рассчитывают пенсию по возрасту, которая предусмотрена после достижения пенсионного возраста. Половина этой суммы и будет являться пенсией по инвалидности 3 группы.
Сумма выплат рассчитывается индивидуально, но ее размер не должен быть меньше минимального. Социальная пенсия по инвалидности составляет:
  • при наличии ІІ или ІІІ группы, если человек не работает — 2520 грн;
  • при наличии ІІ и ІІІ группы, если человек работает — 2093 грн.
Размер выплат и расчет пенсии по инвалидности в декабре 2024 г. останется неизменным.
Важный момент: обратиться в ПФУ, чтобы оформить такую ​​пенсию, желательно в течение 3 месяцев со дня, когда была установлена ​​инвалидность, — тогда и пенсию будут выплачивать со дня получения группы. Если обратиться позже, то пенсию назначат только со дня обращения.
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Период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет также будет засчитываться в страховой стаж для расчета пенсии по возрасту (и из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности).
Впрочем, получать пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности одновременно в Украине нельзя — нужно выбрать только один вид выплат, который будет наиболее выгоден. Соцпособие от государства и пенсию в связи с потерей кормильца могут получать только лица, имеющие инвалидность с детства.

Пенсия по инвалидности 3 группы — как оформлять

Чтобы обратиться за начислением денежного пособия, следует написать заявление и подать его вместе с необходимыми документами в отделение ПФУ. Это можно сделать также дистанционно через сайт электронных услуг ПФУ.
По материалам:
УНІАН
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