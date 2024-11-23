Сколько средств выплатили работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью — Finance.ua

Сколько средств выплатили работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью Сегодня 15:09 — Казна и Политика

Сколько средств выплатили работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью

С начала 2024 года государство возместило более 100 млн грн расходов работодателям, создавшим условия труда для 1500 работников с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, более тысячи предпринимателей получили компенсацию за приобретенное оборудование, специальную мебель и вспомогательные устройства.

Средний размер компенсации в 2024 году составил 68 тыс. грн.

Среди приобретенных для работников с инвалидностью средств:

тактильные материалы для полов и лестниц;

лестничный гусеничный подъемник и подъемные платформы;

специализированная мебель для работников с проблемами спины;

компьютеры со встроенными устройствами защиты глаз;

специализированные лампы для работников с нарушениями зрения;

телефоны, наушники и другие средства связи для людей с нарушениями слуха.

Где в Украине больше всего работодателей создали условия для работников с инвалидностью

Больше всего работодателей, получивших компенсации от государства, расположены в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве.

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Напомним, Минобороны запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.

Одной из основных целей противоминной деятельности Министерства обороны является обеспечение равных возможностей для трудоустройства в этой сфере.

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