День финансов: возвращение акцизов на горючее, воинский учет женщин, индекс Биг Мака — Finance.ua

День финансов: возвращение акцизов на горючее, воинский учет женщин, индекс Биг Мака Сегодня 18:00

В среду, 21 сентября, были приняты следующие важные решения:

Военные облигации через «Дію». Кабинет Министров утвердил порядок Кабинет Министров утвердил порядок подачи заявки на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія).

Воинский учет женщин. Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о В то же время женщин, у которых специальность и/или профессия, родственная медицинской деятельности, будут ставить на воинский учет военнообязанных. Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о добровольном воинском учете женщин.В то же время женщин, у которых специальность и/или профессия, родственная медицинской деятельности, будут ставить на воинский учет военнообязанных.

Акцизы на горючее. Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала законопроект 7668-д, предусматривающий возвращение акцизов на горючее. Согласно его положениям возвращаются акцизы в Верховная Рада на заседании 21 сентября поддержала законопроект 7668-д, предусматривающий возвращение акцизов на горючее. Согласно его положениям возвращаются акцизы в таком размере.

Индекс Биг Мака. С возобновлением работы McDonald’s в Украине снова появилась возможность С возобновлением работы McDonald’s в Украине снова появилась возможность подсчитать индекс Биг Мака. Сейчас Биг Мак в Украине стоит 101 грн. На момент расчета июльского индекса Биг Мак в США стоил $5,15.

Налогообложение при продаже нового жилья. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7683, который Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7683, который уменьшает налоговую нагрузку при продаже новой недвижимости.

Льготная ипотека под 3%. На прошлой неделе правительство На прошлой неделе правительство приняло постановления, позволяющие запустить льготное ипотечное кредитование под 3% в октябре. Однако воспользоваться программой смогут не все.

Упрощение госрегулирования бизнеса. Проектом закона Проектом закона предусматривается установление с 1 января 2023 года на всей территории Украины двойного требования к инструментам государственного регулирования: должны быть определены законами и включены в постановление об исключительном перечне.

Цифровой евро. Криптовалюты уверенно входят в нашу жизнь. Слова Bitcoin, Ethereum, Tether, «криптобиржи» перестают быть чем-то вроде тайных знаний для избранных и становятся обыденными для тех, кто хочет научиться грамотно распоряжаться своими финансами. Об этом в нашем новом материале -

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