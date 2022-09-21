Верховна Рада повернула акцизи на пальне — Finance.ua

Верховна Рада повернула акцизи на пальне
Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала законопроект 7668-д, який передбачає повернення акцизів на пальне.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Рада повернула акцизний податок на пальне. Відповідний законопроект № 7668-д був підтриманий в цілому», — зазначив Железняк.
За прийняття законопректу проголосувало 255 депутатів
Згідно його положень повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100€/ 1000 літрів;
- дизель 100€/ 1000 літрів;
- біопаливо 100€/ 1000 літрів;
- газ 52 €/ 1000 літрів;
При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.
Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
«Закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. Всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року», — зазначив Железняк.
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