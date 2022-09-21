Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту — Finance.ua
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Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту

Казна та Політика
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Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту
Уряд пропонує суттєво спростити держрегулювання бізнесу: основні норми законопроекту
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності». Зміни почнуть діяти з 1 січня 2023 року.
Про це свідчить проект закону № 8058.
Документом пропонується утворити спеціальну Комісію, яка повинна схвалити виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері та план переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру тощо.
Після цього уряд затверджує виключний перелік інструментів державного регулювання господарської діяльності на підставі рішення Комісії.
Проектом закону передбачається:
  • встановлення з 1 січня 2023 року на всій території України подвійної вимоги до чинності інструментів державного регулювання: мають бути визначені законами та включені до постанови про виключний перелік;
  • з 1 січня 2023 року інструменти державного регулювання господарської діяльності, не визначені законами та не включені до виключного переліку, вважаються недійсними;
  • закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому закону.
З 1 січня 2023 року запровадження нового інструменту державного регулювання господарської діяльності у відповідній сфері здійснюється шляхом включення нового інструменту до виключного переліку з одночасним скасуванням не менше ніж 2 інших інструментів державного регулювання господарської діяльності у такій сфері.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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