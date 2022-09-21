Рада в першому читанні проголосувала за добровільний військовий облік жінок — Finance.ua

Рада в першому читанні проголосувала за добровільний військовий облік жінок
Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект про добровільний військовий облік жінок.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за ухвалення відповідного законопроекту № 6482 проголосували 267 народних обранців.
«Рада проголосувала за основу (перше читання) № 6482 щодо добровільного військового обліку жінок», — зазначив він.
За словами Железняка, нове формулювання статті щодо обліку виглядатиме наступним чином: «Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних».
Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки 🧐
Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
«Закон буде готуватися до другого читання за скороченою процедурою», — уточнив депутат.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною