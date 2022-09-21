В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня

Валюта
5860
В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня
В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня
З відновленням роботи McDonald’s в Україні знову з’явилася можливість порахувати індекс Біг Мака.
Відповідні розрахунки провів заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
«Чекали відкриття McDonald’s? Я чекав, бо тепер можна порахувати індекс БігМаку для гривні, яку The Economist не включив у свій липневий апдейт. Цей індекс видання розраховує з 1986 року, щоб таким чином проаналізувати, наскільки „коректні“ курси національних валют відносно до долара. По теорії паритету купівельної спроможності, при адекватному курсі валют, один і той самий продукт буде коштувати однаково в різних країнах», — повідомив нардеп.

Що відбувається з обмінниками в Україні 🧐

Отже, за словами Железняка, зараз БігМак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу, БігМак в США коштував $5,15.
«Грубо кажучи, співвідношення 1:19,6. Тобто, відповідно до цін БігМаку, офіційний курс мав би становити 19,6 грн/дол. Офіційний курс НБУ зараз: $1 = 36,6 грн/дол. Отже, гривня недооцінена на 46,4%. Десь між Туреччиною та Філіпінами», — підрахував депутат.
У топ-5 найбільш недооцінених національних валют увійшли валюти:
  • Румунії (БігМак коштує на 55,7% дешевше);
  • Індонезії (-54,6%);
  • Південної Африки (-54,5%);
  • Індії (-53,6%);
  • Єгипту (-52,9%).
Найбільш переоціненими валютами виявилися:
  • швейцарський франк (+30,3%);
  • норвезька крона (+21,6%);
  • уругвайський песо (+18,1%);
  • шведська крона (+8,5%);
  • канадський долар (+2%).
Нагадаємо, McDonald’s 19 вересня оголосив, що розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery (доставки). І 20 вересня відкрились перші три ресторани в Києві.

Актуальна інформація про курси валют в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.