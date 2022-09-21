В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня — Finance.ua

В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня Вчора 09:01 — Валюта

В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня

З відновленням роботи McDonald’s в Україні знову з’явилася можливість порахувати індекс Біг Мака.

Відповідні розрахунки провів заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

«Чекали відкриття McDonald’s? Я чекав, бо тепер можна порахувати індекс БігМаку для гривні, яку The Economist не включив у свій липневий апдейт. Цей індекс видання розраховує з 1986 року, щоб таким чином проаналізувати, наскільки „коректні“ курси національних валют відносно до долара. По теорії паритету купівельної спроможності, при адекватному курсі валют, один і той самий продукт буде коштувати однаково в різних країнах», — повідомив нардеп.

Отже, за словами Железняка, зараз БігМак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу, БігМак в США коштував $5,15.

«Грубо кажучи, співвідношення 1:19,6. Тобто, відповідно до цін БігМаку, офіційний курс мав би становити 19,6 грн/дол. Офіційний курс НБУ зараз: $1 = 36,6 грн/дол. Отже, гривня недооцінена на 46,4%. Десь між Туреччиною та Філіпінами», — підрахував депутат.

У топ-5 найбільш недооцінених національних валют увійшли валюти:

Румунії (БігМак коштує на 55,7% дешевше);

Індонезії (-54,6%);

Південної Африки (-54,5%);

Індії (-53,6%);

Єгипту (-52,9%).

Найбільш переоціненими валютами виявилися:

швейцарський франк (+30,3%);

норвезька крона (+21,6%);

уругвайський песо (+18,1%);

шведська крона (+8,5%);

канадський долар (+2%).

Нагадаємо, McDonald’s 19 вересня оголосив , що розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery (доставки). І 20 вересня відкрились перші три ресторани в Києві.

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