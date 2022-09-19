McDonald’s оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві — Finance.ua

McDonald’s оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві Вчора 10:17 — Фондовий ринок

McDonald’s оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві

McDonald’s розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery (доставки). 20 вересня відкриються перші три ресторани в Києві.

Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва — на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

Як все працюватиме? Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.

Читайте також McDonald’s перетворив сміття на золоті прикраси

«Для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів. Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям», — зазначається у релізі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.