McDonald’s перетворив сміття на золоті прикраси — Finance.ua

McDonald’s перетворив сміття на золоті прикраси Вчора 18:49 — Особисті фінанси

McDonald’s перетворив сміття на золоті прикраси

У Нідерландах McDonald’s почав займатися вторинною переробкою, використовуючи своє власне фірмове сміття для створення ексклюзивної колекції ювелірних виробів.

У рамках кампанії, створеної агентством TBWA\Neboko, мережа ресторанів фаст-фуду представила лімітовану колекцію золотих та позолочених прикрас, зроблених із справжнього сміття. У ній представлені сережки, зроблені з контейнерів для соусу з-під картоплі фрі, та кільце з коробки з-під Біг Мака. І єдиними людьми, яким пощастить носити ці прикраси, будуть ті, хто викидає свої відходи у відро для сміття.

Золоті вироби були створені у співпраці з голландським сімейним бізнесом De Vaal, який має досвід шести поколінь у перетворенні сміття на прикраси.

Представлений також телевізійний ролик «Litter and Glamour», дія якого розгортається на червоній килимовій доріжці біля ресторану McDonald’s.

«Перетворення, здавалося б, марних речей, які ви знайдете на вулицях, на цінні прикраси, дуже вражаюче. Особливо коли ви спонукаєте людей викидати свої відходи у відро для сміття — і у вас є шанс повернути їх назад у вигляді лімітованої колекції прикрас McDonald’s», — заявив Дарре ван Дейк, головний креативний директор TBWA\Neboko.

Кампанія триватиме у Нідерландах до 12 вересня. Щоб взяти участь у конкурсі, клієнти повинні викидати своє сміття у спеціальний золотий кошик у ресторанах. Ті, хто це робить, автоматично стають учасниками. Потім працівники ресторанів визначають переможців.

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