День финансов: упрощенный роуминг для украинцев, зарплаты учителей, нулевое растаможивание для военнослужащих — Finance.ua

День финансов: упрощенный роуминг для украинцев, зарплаты учителей, нулевое растаможивание для военнослужащих Сегодня 17:50

Вторник, 11 июля. Почему у большинства переселенцев до сих пор нет работы, и что изменится в процедуре перевода средств.

Использование наличных денег в Украине. Нацбанк Нацбанк принял два постановления об использовании наличных денег в Украине. Они начнут действовать с 1 августа 2023 года. Речь идет о необходимости указывать номер телефона при внесении наличных средств для перевода средств через платежные устройства.

Какие бизнесы появляются в 2023 году. По данным аналитиков YouControl Market, первое полугодие 2023 года показало, что стабильные регистрации украинских юридических лиц и ФЛП возобновились до уровня, который был до 24 февраля 2022 года. По данным аналитиков YouControl Market, первое полугодие 2023 года показало, что стабильные регистрации украинских юридических лиц и ФЛП возобновились до уровня, который был до 24 февраля 2022 года. Больше всего юридических лиц указали как основной вид деятельности: «Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами».

Трудоустройство ВПЛ. Во второй год войны с россией подавляющее большинство переселенцев до сих пор Во второй год войны с россией подавляющее большинство переселенцев до сих пор не имеют работы и находятся в поиске. Среди причин низкого уровня трудоустроенности — низкая оплата труда, нежелание работодателей нанимать на работу переселенцев, отсутствие предложений по уровню образования и опыту, недостаточность профессионализма и опыта работы.

Кстати, на Work.ua опубликовали подборку вакансий, на которые очень срочно ищут работников.

В то же время в Минобразования заявляют, что сейчас продолжаются обсуждения размера зарплаты учителей. Оптимальной суммой считается 40 000 гривен. Однако нюанс новшеств состоит в том, что они возможны только после окончания войны.

Нулевое растаможивание. В Верховной Раде В Верховной Раде есть инициатива , чтобы для военнослужащих, имеющих удостоверение участника боевых действий, было нулевое растаможивание в случае ввоза авто из-за границы. Поехать и привезти из-за границы авто могут родственники-женщины военнослужащего, которым на таможенной границе нужно показать удостоверение участника боевых действий, чтобы избежать уплаты пошлин.

Упрощенный роуминг. Еврокомиссия согласовала продление соглашения с операторами о Еврокомиссия согласовала продление соглашения с операторами о роуминге для украинцев еще на 12 месяцев. Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года.

Что будет с экономикой Украины 2023−2024. Украинский институт будущего презентовал Украинский институт будущего презентовал прогноз экономики Украины на 2023−2024 годы: положительный и отрицательный. Последний, по мнению экспертов, является базовым, то есть наиболее вероятным. Так, по наиболее вероятному сценарию полномасштабная война в Украине будет продолжаться, но осенью 2023 года и в первом полугодии 2024-го завершится активная фаза боевых действий.

Попытка заморозить Европу провалилась. В этом году россия снизит объемы поставок газа в Европу. В итоге вместо прошлогодних 122 миллиарда долларов в текущем году «Газпром» В этом году россия снизит объемы поставок газа в Европу. В итоге вместо прошлогодних 122 миллиарда долларов в текущем году «Газпром» заработает на европейском направлении всего лишь около 30 миллиардов долларов. Таким образом, потеря составит около 90 миллиардов для самого «Газпрома» и 28 миллиардов долларов для государства в виде недополученных пошлин.

Украина национализировала миллиардные активы россиян. Высший антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд национализировал активы нескольких приближенных к кремлю российских олигархов на миллиарды гривен. В их числе 5 облэнерго, гостиницы, ТЦ, добывающие предприятия, акции банка.

Изменение дизайна банкнот евро. Европейский центральный банк запустил опрос, с помощью которого хочет выбрать тему для первого крупного редизайна банкнот евро с момента их запуска более 20 лет назад. Европейский центральный банк запустил опрос, с помощью которого хочет выбрать тему для первого крупного редизайна банкнот евро с момента их запуска более 20 лет назад. В ЕЦБ выберут тему на основе отзывов общественности до 2024 года, после чего состоится конкурс дизайна. Окончательное решение ожидается в 2026 году.

Оплата коммуналки. Оплата коммунальных услуг — это то, с чем мы сталкиваемся каждый месяц. Сегодня все операции можно совершить на телефоне и получить за это кешбэк. Finance.ua проанализировал варианты для оплаты коммунальных услуг и выбрал пять, по нашему мнению, лучших карт:

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