День финансов: Украина получит второй транш от МВФ, правительство повысило тарифы на свет, США выделили еще $1,25 млрд — Finance.ua

День финансов: Украина получит второй транш от МВФ, правительство повысило тарифы на свет, США выделили еще $1,25 млрд
В последний день весны, 31 мая, расскажем о новых тарифах на свет, соглашении с МВФ, будущем рынка ОСАГО.
Тарифы на свет повысили. Правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня. «Если мы сейчас этого не сделаем, следующей зимой у нас будут проблемы со светом. Причем независимо от того, каков будет масштаб разрушений, масштаб обстрелов. То есть, мы не сможем подготовиться к следующей зиме», — обосновали такое решение в Минэнерго.
Украина получит второй транш от МВФ Украина успешно прошла первый пересмотр четырехлетней программы МВФ и получит 900 миллионов долларов второго транша. Общий объем программы МВФ составляет 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже привлекла 2,7 млрд долларов в виде первого транша.
- Также правительство Украины выполнило еще два обязательства перед МВФ.
- Кроме того, МВФ улучшил свой прогноз по росту украинской экономики в 2023 году. Если раньше там ожидали, что ВВП может измениться от -3% до +1%, то ожидают рост на 1−3%.
$1,25 млрд от США. Украина получила $1,25 млрд финансовой помощи от США через механизм Всемирного банка. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, на социальные и гуманитарные расходы.
- Польша в связи с полномасштабным вторжением россии предоставила Украине в прошлом году помощь на сумму до $8 млрд, что составляет около 1,5% ВВП страны.
Гранты для женских и семейных предприятий. Малые и средние семейные и женские предприятия могут получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID. В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от 10 тыс. до 35 тыс. долларов США. Детали программы здесь.
Ситуация на рынке недвижимости меняется. В Киеве в результате серии ракетных атак упало количество сделок по аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки. Риелторы говорят, что к середине мая закрылись сделки, согласованные ранее. Теперь покупатели отказываются покупать жилье. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 44,5 тысячи долларов.
Изменения в программе «єВідновлення». Правительство доработало детали программы «єВідновлення». Теперь заявку на получение средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет «Дії» или смартфона. Для этого необходимо обратиться в ЦПАУ или орган соцзащиты в своей громаде.
Еще одна «финансовая пирамида». НКЦБФР выявила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, позиционирующего себя как известный международный брокер. Проект не получал никаких разрешений у регулятора и лицензий на предоставление соответствующих инвестиционных услуг, но при этом активно рекламировался на радиостанциях.
Что ждет рынок ОСАГО? Страховые компании продолжают справляться с предстоящими вызовами после начала полномасштабной войны. В этом году страховая отрасль потеряла в объемах, откатившись до уровня 2019 года. Также стало меньше игроков на рынке. Finance.ua пообщался с экспертами рынка, чтобы понять, как будет развиваться рынок страхования авто в этом году:
Что ждет рынок ОСАГО и Зеленой карты в 2023 году 🚙
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