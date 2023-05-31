День финансов: Украина получит второй транш от МВФ, правительство повысило тарифы на свет, США выделили еще $1,25 млрд — Finance.ua

День финансов: Украина получит второй транш от МВФ, правительство повысило тарифы на свет, США выделили еще $1,25 млрд Сегодня 17:50

В последний день весны, 31 мая, расскажем о новых тарифах на свет, соглашении с МВФ, будущем рынка ОСАГО.

Тарифы на свет повысили. Правительство приняло решение об Правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня. «Если мы сейчас этого не сделаем, следующей зимой у нас будут проблемы со светом. Причем независимо от того, каков будет масштаб разрушений, масштаб обстрелов. То есть, мы не сможем подготовиться к следующей зиме», — обосновали такое решение в Минэнерго.

Украина получит второй транш от МВФ Украина успешно прошла первый пересмотр четырехлетней программы МВФ и получит 900 миллионов долларов второго транша. Общий объем программы МВФ составляет 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже привлекла 2,7 млрд долларов в виде первого транша.

Также правительство Украины выполнило еще два обязательства перед МВФ.

Кроме того, МВФ улучшил свой прогноз по росту украинской экономики в 2023 году. Если раньше там ожидали, что ВВП может измениться от -3% до +1%, то ожидают рост на 1−3%.

$1,25 млрд от США. Украина получила $1,25 млрд финансовой помощи от США через механизм Всемирного банка. Украина получила $1,25 млрд финансовой помощи от США через механизм Всемирного банка. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, на социальные и гуманитарные расходы.

Польша в связи с полномасштабным вторжением россии предоставила Украине в прошлом году помощь на сумму до $8 млрд, что составляет около 1,5% ВВП страны.

Гранты для женских и семейных предприятий. Малые и средние семейные и женские предприятия могут получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID. В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от 10 тыс. до 35 тыс. долларов США. Малые и средние семейные и женские предприятия могут получить гранты на развитие бизнеса через программу USAID. В рамках инициативы планируется предоставление грантов в размере от 10 тыс. до 35 тыс. долларов США. Детали программы здесь

Ситуация на рынке недвижимости меняется. В Киеве в результате серии ракетных атак упало количество сделок по аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки. Риелторы говорят, что к середине мая закрылись сделки, согласованные ранее. Теперь покупатели отказываются покупать жилье. В Киеве в результате серии ракетных атак упало количество сделок по аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки. Риелторы говорят, что к середине мая закрылись сделки, согласованные ранее. Теперь покупатели отказываются покупать жилье. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 44,5 тысячи долларов.

Изменения в программе «єВідновлення». Правительство доработало детали программы «єВідновлення». Теперь заявку на получение средств на ремонтные работы смогут подать и те, у кого нет «Дії» или смартфона. Для этого необходимо обратиться в ЦПАУ или орган соцзащиты в своей громаде.

Еще одна «финансовая пирамида». НКЦБФР выявила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, позиционирующего себя как известный международный брокер. НКЦБФР выявила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, позиционирующего себя как известный международный брокер. Проект не получал никаких разрешений у регулятора и лицензий на предоставление соответствующих инвестиционных услуг, но при этом активно рекламировался на радиостанциях.

Что ждет рынок ОСАГО? Страховые компании продолжают справляться с предстоящими вызовами после начала полномасштабной войны. В этом году страховая отрасль потеряла в объемах, откатившись до уровня 2019 года. Также стало меньше игроков на рынке. Finance.ua пообщался с экспертами рынка, чтобы понять, как будет развиваться рынок страхования авто в этом году:

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