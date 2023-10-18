День финансов: третий этап «єВідновлення», декларирование покупки валюты, планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев — Finance.ua

День финансов: третий этап «єВідновлення», декларирование покупки валюты, планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев Сегодня 17:50

В среду, 18 октября, речь шла о следующем:

Готовность Украины к отопительному сезону. С понедельника, 16 октября, Киев и ряд регионов начали подключать отопление объектов жилого сектора. Finance.ua разбирался, готова ли Украина входить в новый отопительный сезон, и изучал возможности повторения «черной зимы» 2022-го. Подробности в новой статье:

Рада проголосовала за основу выводы и предложения депутатов к госбюджету-2024. Как Как сообщалось , Бюджетный комитет в воскресенье, 15 октября, рекомендовал правительственный проект госбюджета-2024 к первому чтению. Профильный комитет предлагает сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения.

Решение СНБО по защите объектов критической инфраструктуры и энергетики. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 17 октября относительно защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики в условиях ведения военных действий.

Третий этап «єВідновлення». На жилищные компенсации украинцам, чье жилье пострадало от обстрелов, направлено 4,4 млрд грн. Об этом єВідновленняНа жилищные компенсации украинцам, чье жилье пострадало от обстрелов, направлено 4,4 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство выделило в целом из Фонда восстановления 62 млрд грн. Из них 11,3 млрд грн — на восстановительные проекты в соцсфере и ЖКХ. 3,5 млрд грн — на строительство и восстановление инфраструктуры, жилья и общественных сооружений.

В Минфине рассказали, планируют ли увеличивать налоги. Министерство финансов в настоящее время не может сократить расходы государственного бюджета, а также не имеет возможности менять налоговую политику. Об этом Министерство финансов в настоящее время не может сократить расходы государственного бюджета, а также не имеет возможности менять налоговую политику. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко. Минфин рассматривает временные меры по налогообложению чрезмерных доходов банков, которые можно имплементировать. Но этот временный шаг не является определяющим.

Планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев. Руководители украинских предприятий в Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев вынуждены будут поднять зарплаты. Однако количество работников может сократиться. Респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов — 47,2% (во ІІ квартале 2023 года — 44,6%).

66% украинских компаний работают в довоенном режиме. Большинство украинских компаний, а именно 66%, уже Большинство украинских компаний, а именно 66%, уже возобновили работу в полном объеме и работают в довоенном режиме, а остальные 34% работают частично. Среди ключевых вызовов бизнеса во время войны — сохранение оплаты труда и рынков сбыта/клиентов, а также обеспечение функционирования бизнеса в условиях отключений электроэнергии.

В Украине осталось 100 тысяч официальных безработных: сколько получают пособие.

Украинцы хотят обязать декларировать покупку валюты. В Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях. Это прописано в В Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях. Это прописано в законопроекте № 9457, который рекомендовал к принятию Комитет ВРУ по вопросам антикоррупционной политики.

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