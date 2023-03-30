День финансов: тарифы на газ, ситуация на рынке труда, комплексное восстановление городов — Finance.ua

День финансов: тарифы на газ, ситуация на рынке труда, комплексное восстановление городов Сегодня 17:50

В четверг, 30 марта, мы разбирались, что такое депозитные сертификаты НБУ и зачем они нужны. Подробности в нашей новой статье:

Валютные послабления, дерегуляция, кредитование. В Украине планируется послабить валютные ограничения для экспортеров. Министерство экономики В Украине планируется послабить валютные ограничения для экспортеров. Министерство экономики разработает новые критерии соответствия, которые будут работать после согласования с Национальным банком Украины.

Базовые отрасли экономики, которые упали больше всего в 2022 году. Государственная служба статистики Государственная служба статистики опубликовала отраслевую статистику за прошлый год. В 2022 году произошло падение во всех базовых отраслях украинской экономики. Среди отраслей промышленности наибольшие потери зафиксировали экспортно ориентированные отрасли, в т.ч. с концентрацией промышленных активов в зоне боевых действий (добыча железной руды упала на 61,7%, производство кокса упало на 58,2%, металлургическое производство упало на 66,5%).

Кстати, 31 марта состоится самое ожидаемое событие года — церемония награждения премией FinAwards. За 6 лет существования событие стало настоящим праздником для финансовой отрасли, а также бизнеса и общественности в целом.

Тарифы на газ с 1 мая. Годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно. Однако с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения Годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно. Однако с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится.

Ситуация на рынке труда. В Украине рынок труда начал уверенно В Украине рынок труда начал уверенно восстанавливаться . Части работодателей уже не хватает сотрудников, тогда как ресурса для повышения зарплаты нет.

Увеличение ставки НДС на топливо. Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень 20%. Об этом Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень 20%. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Комплексное восстановление городов. Правительство Правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных россиянами — для этого выберут по одному населенному пункту в 5 областях Украины. Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Также у нас вышло новое видео, где эксперт Алексей Козырев рассказывает, зачем Си Цзиньпин ездил в москву и что происходит с экономикой Китая.

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