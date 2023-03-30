День финансов: тарифы на газ, ситуация на рынке труда, комплексное восстановление городов — Finance.ua

День финансов: тарифы на газ, ситуация на рынке труда, комплексное восстановление городов
В четверг, 30 марта, мы разбирались, что такое депозитные сертификаты НБУ и зачем они нужны. Подробности в нашей новой статье:
Депозитные сертификаты НБУ: зачем они нужны
Валютные послабления, дерегуляция, кредитование. В Украине планируется послабить валютные ограничения для экспортеров. Министерство экономики разработает новые критерии соответствия, которые будут работать после согласования с Национальным банком Украины.
Базовые отрасли экономики, которые упали больше всего в 2022 году. Государственная служба статистики опубликовала отраслевую статистику за прошлый год. В 2022 году произошло падение во всех базовых отраслях украинской экономики. Среди отраслей промышленности наибольшие потери зафиксировали экспортно ориентированные отрасли, в т.ч. с концентрацией промышленных активов в зоне боевых действий (добыча железной руды упала на 61,7%, производство кокса упало на 58,2%, металлургическое производство упало на 66,5%).
Кстати, 31 марта состоится самое ожидаемое событие года — церемония награждения премией FinAwards. За 6 лет существования событие стало настоящим праздником для финансовой отрасли, а также бизнеса и общественности в целом.
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Тарифы на газ с 1 мая. Годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно. Однако с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится.
Ситуация на рынке труда. В Украине рынок труда начал уверенно восстанавливаться. Части работодателей уже не хватает сотрудников, тогда как ресурса для повышения зарплаты нет.
Увеличение ставки НДС на топливо. Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень 20%. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Комплексное восстановление городов. Правительство готовится начать пилотные проекты по комплексному восстановлению населенных пунктов, разрушенных россиянами — для этого выберут по одному населенному пункту в 5 областях Украины. Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Также у нас вышло новое видео, где эксперт Алексей Козырев рассказывает, зачем Си Цзиньпин ездил в москву и что происходит с экономикой Китая.
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